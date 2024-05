Apiro capitale di Fitness e Bodybuilding: 33 personalità da tutto il mondo in visita da Panatta

APIRO - Dal Brasile, dall’Arabia Saudita, dagli Stati Uniti, dal Baltico al Mediterraneo fino all’Asia, tutti nella piccola Apiro che diventa Capitale del Fitness e Bodbybuilding grazie a Panatta. L’azienda, storica e leader nella progettazione e costruzione di macchinari per palestre, è pronta ad aprire le porte dello stabilimento a 33 tra clienti e ambassador provenienti da tutto il mondo, compreso Bob Cicherillo, celebre in tutto il mondo per essere il presentatore di Mr Olympia da così tanto tempo da essersi guadagnato sul campo l’appellativo di ‘The Voice of Bodybuilding’. L’arrivo è previsto per la mattinata di lunedì 27 maggio, spicca la presenza dei Paesi del Middle Est. Persino la Palestina, in cui Panatta ha in corso molti progetti nonostante l’attuale situazione di instabilità.

Per non parlare dell’Arabia Saudita dove i colossi e catene internazionali come Gold Gyms, in vista delle nuove aperture, sono alla ricerca di macchinari all’avanguardia dove fare sviluppare e allenare i muscoli dei propri clienti. Basti pensare che nel regno saudita, negli ultimi anni, è fiorito un mercato del benessere destinato a raggiungere, secondo gli analisti, 0,86 miliardi di dollari entro il 2027. Servizi che si svilupperanno in grandi centri con istruttori e piani personalizzati e che portano la bandiera della qualità e del Made in Italy. In virtù di questo grande potenziale, a luglio 2024, la Panatta, in collaborazione con il distributore del paese, inaugurerà un nuovo show room di 700 metri quadri nella capitale Riyad.

La visita sarà anche l’occasione per andare, in ottica di turismo esperienziale, ad esplorare quel territorio che il patron Rudi Panatta non ha mai voluto abbandonare, ma che assieme alla sua famiglia, ha contribuito a far crescere. Panatta da 60 anni è sinonimo di eccellenza, stile, innovazione. Un patrimonio del territorio che continua ad attirare ad Apiro personaggi di spicco del panorama internazionale fitness, del bodybuilding e del business.