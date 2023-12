Carenza di personale: rimandata l'apertura del reparto detentivo all'Ospedale di Torrette

Manca il personale sanitario, e nonostante gli investimenti strutturali ed impiantistici, il reparto detentivo all’interno dell’Ospedale non sarà aperto. Questo è quanto emerso nel corso della seduta 136 del consiglio regionale, a seguito dell’interrogazione proposta dal dottor Dino Latini, presidente dell’Assemblea Legislativa. «Una richiesta che non può essere soddisfatta – ha spiegato l’assessore alla Sanità, Filippo Saltamartini – per via della carenza di organico e di servizi che è necessario organizzare per garantire non solo ai detenuti, ma più in generale a tutti i cittadini della nostra regione, le prestazioni di cui hanno bisogno. Il reparto detentivo in questa fase di riorganizzazione aziendale non può pertanto essere aperto in tempi immediati».

Non si è fatta attendere la replica della Uilpa-Polizia Penitenziaria, che in una nota stampa, oltre a ringraziare il dottor Latini per l’impegno profuso, ha evidenziato la totale assenza di valutazione del fattore “sicurezza pubblica”. «È assurdo investire denaro pubblico in una struttura che garantisce la pubblica sicurezza – riporta il comunicato – per poi non renderla attiva e mettere a rischio il pubblico, il personale medico e lo stesso personale di polizia penitenziaria. Nella risposta all’interrogazione presentata si parla di rispetto della dignità del detenuto, non valutando cosa significhi per gli stessi essere piantonati e/o ammanettati e portati “a spasso” per la struttura ospedaliera sotto lo sguardo di tutti i presenti. Nella speranza che non ci siano aggressioni ai civili, aggressioni agli operatori sanitari, evasioni e quant’altro la Uilpa-Polizia Penitenziaria continuerà la battaglia burocratica fino alla messa in opera della struttura detentiva».