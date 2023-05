Asili nido comunali: ecco quando si aprono le iscrizioni

ANCONA- Si aprono il 9 maggio le iscrizioni ai Nidi d’infanzia e Sezione Primavera del Comune di Ancona per l'anno educativo 2023-2024. Per presentare le domande c’è tempo fino al 31 maggio. Possono essere iscritti ad uno dei 13 nidi comunali i bambini dai 3 mesi ai 3 anni alla data del 1 settembre 2023; mentre alla sezione primavera “L’Isola di Elinor” possono essere iscritti i bambini che hanno già compiuto 24 mesi alla data del 1 settembre 2023 o che compiono 24 mesi entro il 31 dicembre 2023. Le domande possono essere presentate da famiglie residenti nel Comune di Ancona; la richiesta di iscrizione può essere effettuata anche quelle non residenti ma verrà presa in considerazione, sulla base della disponibilità di posti, solo dopo aver esaurito le graduatorie delle famiglie residenti. Le domande possono essere presentate da uno dei genitori o da chi ne fa le veci (tutore o affidatario) e devono essere presentate esclusivamente on-line mediante la compilazione di un modulo, in formato digitale, accessibile tramite specifico link. L’11, il 18, il 23 e il 25 maggio sono previsti gli open days per visitare i vari servizi educativi comunali. L’ingresso è libero e non è necessaria la prenotazione. Al seguente link il calendario completo delle giornate organizzate.