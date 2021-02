Apre la sede Amazon, l'azienda offre posti di lavoro: le posizione aperte 

Amazon ha annunciato oggi l’apertura di un nuovo deposito di smistamento a Camerano, in provincia di Ancona. La nuova struttura sarà operativa a partire dalla prossima estate e servirà i clienti residenti ad Ancona e nelle aree circostanti. Nel deposito di smistamento da circa 4.000 mq, Amazon creerà oltre 40 posti di lavoro a tempo indeterminato. Inoltre, Amazon Logistics lavorerà con diversi fornitori locali di servizi. È previsto che i fornitori di servizi di consegna assumano oltre 80 autisti a tempo indeterminato.

Il magazzino

«Il magazzino sarà ristrutturato in una logica di economia circolare, migliorando l'edificio già esistente e dandogli una nuova vita. Le partizioni interne saranno realizzate con i migliori materiali e design, per garantire gli standard più elevati ai dipendenti – scrive l’azienda in una nota- Il generatore dell'edificio, l'impianto di riscaldamento, ventilazione e condizionamento, sono stati interamente riprogettati e verranno installati nuovi macchinari per ridurre notevolmente i consumi energetici. Gli uffici, il magazzino e le aree secondarie utilizzeranno principalmente l'illuminazione a LED. La presenza di un gran numero di finestre e lucernari garantirà una buona illuminazione naturale che sarà bilanciata in modo uniforme da luci artificiali, ove necessario. Inoltre, nel nuovo parcheggio riservato ai dipendenti saranno piantati degli alberi. Questi interventi sono in linea con The Climate Pledge cofondato da Amazon e Global Optimism, l’impegno a raggiungere zero emissioni di CO2 entro il 2040, con 10 anni di anticipo rispetto all’Accordo di Parigi». Gabriele Sigismondi,responsabile di Amazon Logistics in Italia, ha dichiarato: «In un momento difficile come quello che stiamo vivendo, siamo orgogliosi del lavoro che stiamo svolgendo nel consegnare i prodotti di cui i nostri clienti hanno più bisogno e supportare le comunità locali attraverso le donazioni effettuate negli ultimi mesi a sostegno di enti come il Dipartimento della Protezione Civile, la Croce Rossa Italiana e il Banco Alimentare. In questo momento riteniamo ancora più importante l’annuncio di un nuovo deposito di smistamento in provincia di Ancona per poter garantire ai nostri clienti un servizio ancora più efficiente». «L’arrivo di Amazon è un’ottima notizia per Camerano e per l’intera regione, trattandosi del primo deposito nelle Marche. In una congiuntura economica così difficile, sono felice che la società abbia scelto il nostro paese, una decisione che porterà a Camerano investimenti, posti di lavoro e opportunità», ha dichiarato Annalisa Del Bello, Sindaco di Camerano.

Le posizioni aperte

A partire da oggi sono aperte le posizioni manageriali, tecniche e per le funzioni di supporto a cui è possibile candidarsi accedendo al sito www.amazon.jobs. Le selezioni per gli operatori di magazzino saranno invece disponibili nelle prossime settimane. «Per questo magazzino, Amazon è alla ricerca di imprenditori che vogliano entrare a far parte del programma Delivery Service Partner per avviare la propria azienda di consegne di ultimo miglio- scrive ancora l’azienda- grazie a questo programma, tutti coloro che abbiano forti doti di leadership e volontà di lanciare un proprio business, potranno creare e gestire la propria attività di servizi di consegna direttamente dal deposito di smistamento Amazon della loro città, avvalendosi di un pacchetto di servizi offerti da fornitori terzi specializzati a condizioni economiche dedicate e della tecnologia e dell’esperienza logistica di Amazon». Per avere maggiori informazioni: www.logistics.amazon.it.