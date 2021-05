Riapre l'edicola in piazza Roma, sarà aperta tutti i giorni

Riapre domani, 8 maggio, L'Edicola, il punto informativo turistico della città di Ancona inaugurato nel settembre 2020. L' infopoint, che i cittadini lo scorso autunno hanno cominciato a conoscere e frequentare, è ospitato presso la storica edicola di proprietà comunale situata in piazza Roma, di fronte all'Informagiovani e costituisce il primo importante snodo del nuovo percorso di valorizzazione turistica del capoluogo marchigiano. Un punto di accoglienza e informazione turistica ma anche, di fatto, una leva importante per la costruzione di comunità, con i cittadini, i commercianti, le istituzioni culturali e artistiche e altri soggetti.

In attesa della nomina della società che lo avrà in carico, il punto informativo, sarà gestito da personale del Comune e sarà aperto tutti i giorni con orario 10-13 e 16-19, inclusa la domenica. «L'Edicola – si ricorda in una nota il Comune dorico - non è solo utile per informarsi e orientarsi in città e nel territorio. Si pone anche come luogo di ritrovo e aggregazione, sede di piccoli eventi e punto di partenza per visite guidate della città e a tal fine è attrezzata con tecnologie ed arredi- tavoli e sedie all'aperto e fioriere. I visitatori potranno nuovamente affacciarsi all'ex chiosco a chiedere informazioni all' operatore presente all'interno della struttura, sostare ai tavoli per visionare il materiale informativo, utilizzare la connessione wi-fi e perfino ordinare un caffè o ciò che desiderano presso i bar della piazza, utilizzando una apposita app».