8 marzo, al Timeless un aperitivo per i bambini ucraini malati di tumore

Quando il divertimento può fare del bene. Nell’aperitivo cena dell’8 marzo, dedicato alla Festa della Donna, ci sarà anche uno sguardo a chi soffre e sta vivendo momenti drammatici in Ucraina. Partendo da questa volontà, i ragazzi di Timeless Area Ancona in collaborazione con Esn (la rete di studenti Erasmus presenti nel capoluogo) e “C’è tempo Odv), hanno promosso una serata molto particolare la cui parte del ricavato andrà donata alla onlus “Soleterre” che si occupa di sostegno ai malati di tumore e alle loro famiglie in zone di guerra come l’Ucraina. Fare del bene divertendosi, con lo spirito e la grinta che solo i giovani possono avere:

«Bello far parte di una rete così importante a scopo benefico – ha spiegato Francesco Caiazza di Timeless Area – La città sta rispondendo e ha risposto alla grande, speriamo che possa essere una bella serata di musica, divertimento e beneficenza per sostenere i malati di tumore e le proprie famiglie. Stiamo già ricevendo tante prenotazioni e speriamo di continuare su questa via per fare del bene». L’aperitivo inizierà dalle 18 nel punto Timeless di Corso Stamira 36 ad Ancona e sarà l’occasione per raccogliere i fondi che contribuiranno a mettere in salvo bambini e bambine con patologie oncologiche in Ucraina.