Il regalo del Comune: il prodotto anti-larva di zanzara è in distribuzione (gratis)

SENIGALLIA - I cittadini che vivono nelle aree del centro abitato colpite all’evento alluvionale dello scorso 15 settembre, potranno ritirare gratuitamente un prodotto, per contenere maggiormente la proliferazione delle zanzare. Il prodotto potrà essere ritirato da lunedì 17 aprile a venerdì 21 aprile presso gli uffici comunali dell'URP di piazza Manni, fino ad esaurimento scorte, nei seguenti orari: DA LUNEDI’ A VENERDI’ DALLE 09:00 ALLE 12:00 - MARTEDI’ E GIOVEDI’ DALLE 16:00 ALLE 18:00

Si tratta di un antilarvale “AQUATAIN DROPS” pronto uso in capsule da utilizzare in aree esterne e private. La capsula va inserita all’interno di una raccolta d’acqua stagnante come pozzetti, tombini, canali di scolo, ecc..; a contatto con l’acqua la capsula si degrada ed il liquido contenuto nella capsula crea una sottilissima pellicola sulla superficie dell’acqua che impedisce alla larva di zanzara di respirare e quindi di diventare insetto adulto. Il prodotto è totalmente biodegradabile, atossico e sicuro per l’ambiente, essendo realizzato con un derivato della cellulosa. Il prodotto agisce per azione fisico-meccanica ed ha una persistenza ed un’efficacia di almeno 4 settimane, trascorse le quali va nuovamente erogato. Il Comune di Senigallia implementerà, come ogni anno, per tutto il periodo primaverile ed estivo, un piano di erogazione dello stesso antilarvale in tutte le caditoie pubbliche di tutto il territorio comunale (aree urbanizzate) ed una serie di trattamenti adulticidi, per i quali verranno sempre emanati comunicati informativi nei giorni precedenti.

Buone pratiche

Ogni cittadino, in ambito privato, deve provvedere alla rimozione di tutti i potenziali focolai larvali, cioè di tutti quei contenitori in cui può ristagnare l’acqua anche in modo occasionale (sottovasi, recipienti di qualunque tipo, teli in plastica, giochi dei bambini, ecc..) e al controllo dei ristagni d'acqua non eliminabili. Per questa ragione è importante mettere in sicurezza le raccolte dell’acqua di giardini e orti mediante coperchi ermetici o zanzariere ed utilizzare periodicamente adeguati prodotti larvicidi nelle caditoie e nei pozzetti che raccolgono le acque piovane. Le grondaie inoltre vanno mantenute pulite e libere da fogliame.