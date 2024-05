Anno scolastico 2024/2025, nelle Marche la campanella suonerà l'11 settembre. Tutti i ponti e le festività

ANCONA- Il ritorno sui banchi degli studenti marchigiani di ogni ordine e grado, comprese le scuole dell’infanzia, sarà mercoledì 11 settembre; le lezioni termineranno invece sabato 7 giugno 2025 (30 giugno 2025 scuole dell’infanzia). La Regione Marche ha deliberato il calendario per l’anno scolastico 2024/2025, ecco quindi quali saranno festività e ponti. Le festività obbligatorie sono il 1° novembre 2024, solennità di tutti i Santi; Natale il 25 dicembre 2024, Santo Stefano il 26 dicembre 2024, Capodanno il 1° gennaio 2025, l’Epifania il 6 gennaio 2025, Lunedì dell’Angelo il 21 aprile 2025, il 25 aprile 2025, anniversario della Liberazione; il 1° maggio 2025 la festa dei Lavoratori; il 2 giugno 2025 la festa nazionale della Repubblica e infine la festa del Santo Patrono.

Le lezioni saranno sospese per le vacanze di Natale da lunedì 23 dicembre 2024 a lunedì 6 gennaio 2025; per le vacanze di Pasqua da giovedì 17 aprile a martedì 22 aprile 2025. Per quanto riguarda i ponti, il primo del nuovo anno scolastico sarà quello di sabato 2 novembre 2024 (solennità di tutti i Santi); sabato 26 aprile 2025 (anniversario della Liberazione) e, infine, da venerdì 2 maggio a sabato 3 maggio 2025 (festa dei Lavoratori). Detratti i giorni di festività nazionale e di sospensione delle attività di didattiche, la campanella suonerà per le scuole primarie, secondarie di I e II grado 206 volte, 225 per le scuole dell'infanzia.