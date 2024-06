"Ankoneide", un sold-out immediato. Esauriti i posti in poco meno di 10 minuti

ANCONA – Ancora un tutto esaurito. Ancona conferma il suo interesse per gli appuntamenti di Popsophia regalando una partecipazione sempre costante e attenta da parte del suo pubblico. E anche stavolta, a pochi minuti dall’apertura, il sito è stato preso d’assalto per assicurarsi la presenza ad Ankoneide, evento in due serate. Complice stavolta anche la riapertura, dopo oltre un decennio, dell’Anfiteatro romano, all’apertura delle prenotazioni per gli spettacoli del 21 e 22 giugno dedicati al solstizio d’estate e alla riproposizione rinnovata di un philoshow dedicato a Raffaella Carrà, le disponibilità di posti sono andate esaurite nel giro di 10 minuti. In caso di eventuali cancellazioni e disdette verranno riassegnati dalla piattaforma alcuni posti disponibili per cui l’invito a chi non è riuscito a riservare il posto è di controllare periodicamente la disponibilità di eventuali biglietti disdetti.

Per agevolare al massimo l’affluenza nello straordinario scenario del teatro antico dorico, l’organizzazione ha messo a disposizione un bus navetta attivo nelle giornate di venerdì 21 e sabato 22 giugno dalle 19.50 alle 21.10 per la corsa di andata con il seguente itinerario e fermate: Partenza Park Archi – via XXIX Settembre, Piazza della Repubblica, Via della Loggia con fermata in Piazza S. Maria, Via Papa Giovanni XXIII, fermata all’imbocco di Piazza del Senato (ultima fermata per raggiungere l’Anfiteatro). Al ritorno la navetta sarà attiva dal termine degli spettacoli dalle 23:15 alle ore 00:30 con partenza dall’imbocco di piazza del Senato e fermate in città come da andata, capolinea Park Archi.