Anita vincitrice dello Zecchino d'oro: la sua canzone conquista la giuria

Si chiamala piccola di 8 anni di Belforte del Chienti vincitrice della 63esima edizione dello Zecchino d’oro. La sua canzone "Custodi del mondo" ha raggiunto il primo posto aggiudicandosi 565 punti.

«E’ stata bravissima - dichiara Simone Cristicchi, uno degli autori della canzone - e ha interpretato perfettamente il senso del brano. Aver vinto la 63a edizione dello Zecchino d’Oro è una gioia immensa, specialmente aver vinto con una canzone che vuole essere un messaggio sociale di speranza e di costruzione di un futuro in armonia con quella che è la nostra madre terra. Essere custodi del mondo significa prenderci cura uno dell’altro, ma anche di questo straordinario pianeta e anche della comunità di cui facciamo parte. Ognuno di noi è un piccolo tassello di un grande mosaico, ha una responsabilità, deve essere custode di questo mondo a partire dai più piccoli perché lasceremo a loro in eredità questo pianeta». La mamma di Anita, Marina Migliorelli, aveva partecipato al Cantapiccolo, la manifestazione di canzoni inedite per i bambini di Tolentino.

A votare le 14 canzoni in gara ben tre giurie: una Giuria dei Piccoli formata da 10 bimbi provenienti da tutta Italia, il Coro dell’Antoniano e una Giuria dei Grandi (composta da Pupo, Anna Tatangelo, Cristina D’avena, Eleonora Daniele, Katia Ricciarelli, Gabriele Cirilli, Elisabetta Gregoraci ed Elisabetta Ferracini).