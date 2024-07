Solfrizzi riaccende le luci all’Anfiteatro ma fuori è park selvaggio e viabilità in tilt

ANCONA - Emilio Solfrizzi, che si dice orgoglioso di essere ad Ancona nel giorno in cui viene inaugurato “un sito meraviglioso con un’opera che ha più di 2000 anni” e augura a tutti gli anconetani di assistere all’Anfiteatro tanti altri spettacoli, chiude la triste stagione dell’abbandono durata ben 13 anni e consente agli anconetani di godersi uno spettacolo del cartellone Tau/Teatri Antichi Uniti senza essere costretti a macinare chilometri per andare a Urbisaglia o a Castelleone di Suasa. In quasi 800 – il numero di posti a sedere allestiti all’interno del sito archeologico di via Birarelli - lo applaudono a più riprese ma che fatica con la logistica. Parcheggiare e arrivare a destinazione è un incubo per l’atavica mancanza di parcheggi, aggravata in questi giorni da numerosi cantieri in giro per il centro storico che mangiano ulteriori stalli. La stretta viabilità in via Fanti, alcune chiusure "tattiche" in via Birarelli e piazza dell'Anfiteatro e le code in via della Loggia per uscire sono la storpiatura di una serata riuscitissima, prima della coppia di appuntamenti (ieri sera e poi l’8 agosto con l’Edipo a Colono di Sofocle).

In scena l’Anfitrione di Plauto con Solfrizzi, nei panni di Sosia, Simone Colombari (Anfitrione), Sergio Basile, Rosario Coppolino e con Viviana Altieri, Cristiano Dessì, Beatrice Coppolino. Le scene sono di Fabiana Di Marco, le luci di Mirko Oteri, costumi di Alessandra Benaduce, musiche di Michele Marmo, produzione di Compagnia Moliere e Festival Teatrale di Borgio Verezzi. Dopo Ancona, Solfrizzi e compagni sono attesi oggi a Urbisaglia e domani, 24 luglio, nel Chiostro di Sant’Agostino di Ascoli Piceno. Tre dei 15 Comuni del territorio che ospitano la XXVI edizione di Tau, organizzata da AMAT e Regione Marche in collaborazione con i Comuni. Per il capoluogo regionale un graditissimo ritorno, quello del teatro antico, in un luogo simbolo dopo le riuscite anteprime di Popsophia e di Ancona Jazz.