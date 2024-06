Anello filoviario, ok alla variante di progetto innovativa: si parte con la realizzazione

ANCONA - Con l’introduzione di un’innovazione tecnologica avanzata, Ancona si prepara a rivoluzionare la sua viabilità urbana attraverso la realizzazione dell’anello filoviario. Questa infrastruttura, progettata con soluzioni di efficienza e sostenibilità, ha completato il suo percorso di approvazione. Vediamo nel dettaglio cosa prevede questo progetto e quali sono le sue implicazioni per la città.

Il Progetto

L’anello filoviario di Ancona è un progetto ambizioso finanziato con 6,5 milioni di euro dal Ministero dei Trasporti e un cofinanziamento di 700 mila euro dal Comune. Esso promette di trasformare radicalmente la mobilità urbana, favorendo un significativo passaggio al trasporto pubblico locale (TPL) elettrico. Servendo i punti di scambio con la viabilità esterna alla città, questo anello sarà fondamentale per ridurre il traffico nel centro urbano, offrendo un servizio efficiente, frequente e a impatto zero. “Il progetto dell’anello filoviario – spiega il vicesindaco e assessore ai Trasporti Giovanni Zinni – dal punto di vista della paternità politica si perde nella notte dei tempi: è, infatti, un’idea coltivata e apprezzata da tutte le forze politiche. Oggi l’Amministrazione comunale di Ancona è chiamata a dare un seguito concreto a questa idea. Purtroppo il progetto della precedente Amministrazione comunale, realizzato di concerto con l’Azienda dei trasporti, si era arenato per la mancanza di allineamento tra il piano economico-finanziario e l’intervento di ristrutturazione dei due chilometri dismessi della precedente linea filoviaria (nel tratto piazza Ugo Bassi – via Giannelli n.d.r.). Questo comportava un problema di sicurezza nel caso in cui non si fosse realizzata la totale ristrutturazione delle infrastrutture. Abbiamo quindi messo in campo un progetto nuovo, per il quale ringrazio l’ingegner Paride Gasparini direttore della linea filoviaria dell’azienda Conerobus. Attraverso la bimodalità, su 6 chilometri di anello filoviario, 4 saranno percorsi sulla linea esistente, che sarà manutentata, ma ha già il nulla osta del Ministero, e 2 chilometri saranno percorsi dai nuovi mezzi grazie alle batterie, che si ricaricano nella parte restante del tragitto”.

Il Percorso dell'Anello Filoviario

Il percorso dell’anello filoviario partirà da Piazza Cavour, attraversando Corso Stamira, Via XXIX Settembre, Via Marconi, Piazza Rosselli, Via Giordano Bruno, Piazza Ugo Bassi, il Viadotto della Ricostruzione, Via Martiri della Resistenza, la Galleria Risorgimento, Via Giannelli e ritornerà a Piazza Cavour. Questo tracciato è stato scelto strategicamente per servire le principali aree di scambio e punti nevralgici della città.

La Variante Approvata e la Nuova Tecnologia

La giunta comunale ha recentemente approvato una variante fondamentale al progetto, introducendo la tecnologia bimodale. Questa tecnologia permette l'uso di mezzi di nuova generazione con alta capacità di marcia autonoma, grazie a una batteria ricaricabile che consente di percorrere lunghi tragitti senza il contatto continuo con i fili. Questa soluzione risponde alle osservazioni del Ministero dei Trasporti, permettendo la riqualificazione della linea solo nei tratti approvati per il trasporto filoviario, mentre nei due chilometri precedentemente dismessi si utilizzerà l’alternanza filo/batteria.