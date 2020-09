Associazione Nefropatici, il dottor Vecchi è il nuovo presidente nazionale del Forum

Il dottor Andrea Vecchi, chirurgo dei trapianti di rene dall’ospedale di Torrette, è il nuovo presidente nazionale del Forum dell’Associazione Nefropatici, Trapiantati d’organo e di Volontariato. La nomina è avvenuta ieri a Roma, dove si è tenuta l’assemblea annuale della Confederazione nazionale del Forum delle Associazioni di Nefropatici, Trapiantati d’organo e di Volontariato e del Forum Sport Italia: hanno provveduto a rinnovare le cariche sociali tra cui il presidente, il Consiglio Direttivo, il collegio dei revisori dei conti e dei probiviri. All’unanimità è stato eletto il marchigiano Andrea Vecchi, presidente dell’Ato-Marche.

Vecchi, 49 anni, chirurgo del trapianto di rene presso l’ospedale di Torrette dal 2005, già volontario nelle file dell’Associazione per i Trapianto delle Marche e da un anno presidente della stessa, è stato scelto ora quale presidente dei due Forum nazionali per le sue conoscenze specifiche nel campo dei trapianti, per la sua esperienza pluriennale nel campo del volontariato a favore dei pazienti e infine per le sue doti personali di dinamismo, capacità organizzative e ferrea volontà. Anche la sua giovane età gli permetterà di spostarsi sul territorio per conoscere meglio le problematiche delle varie regioni e rilanciare l’attività aggregatrice della Confederazione Nazionale Forum.

ll Forum nasce nel giugno del 1996 per la necessità di interloquire con le istituzioni (Governo e Parlamento) per far approvare anche in Italia una legge efficace per la donazione degli organi e per lo sviluppo dei trapianti d’organo. La legge venne alla luce il 1° aprile 1999 ed ancora oggi regola la donazione e i trapianti nel nostro paese. Il Forum è una Confederazione che raccoglie, quindi, associazioni di nefropatici, trapiantati d’organo e di volontariato che, con individualità diverse, operano localmente o a livello regionale sul territorio, ma che non sono in grado a rapportarsi, poi, con le stituzioni del trapianto a livello nazionale. Il Forum fa parte del tavolo nazionale per la donazione, istituito presso il Ministero della Salute e dialoga con il Centro Nazionale Trapianti sulle problematiche generali e sulle linee guida che di volta in volta vengono adottate nel campo dei trapianti. Dal 2003 il Forum aderisce alla campagna nazionale donazione e trapianto del Ministero della Salute. Nel 2012 nasce anche il Forum Sport Italia per raccogliere tutti gli atleti, dializzati e trapiantati delle associazioni aderenti che intendono partecipare a competizioni varie. Oggi, Forum Sport Italia è referente per l'Italia dei Giochi Europei Dializzati e Trapiantati. Il Dr. Andrea Vecchi è il terzo presidente del Forum dopo i compianti Pio Bove e Giuseppe Canu.