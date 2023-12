L'anconetano Marco Gioia trionfa al Tour Music Fest nella categoria over

ANCONA- L’anconetano Marco Gioia è il vincitore nella categoria interpreti over del Tour Music Fest – The European Music Contest, il più grande contest europeo dedicato alla musica emergente. La finalissima, andata in scena il 1° dicembre al Teatro Titano, nella Repubblica di San Marino, ha premiato la straordinaria voce del 55enne, titolare delle due palestre Fitness Square (una a Camerano e una a Jesi), nonché componete del Coro Grilli. Goia ha conquistato il podio nella sua categoria, sbaragliando i concorrenti e portando a casa una targa e la possibilità di produrre un brano. Sul palco, emozionatissimo, ha cantato “Portami a ballare” di Luca Barbarossa. «Lunedì, a pochi giorni dalla finale, mi sono svegliato afono e con 39 di febbre- racconta Marco Gioia-. Non mi sono perso d’animo e ce l’ho messa tutta per riuscire a partecipare al contest. Venerdì non ero ancora in formissima, ma ho dato il meglio di me ed ho prestato ancora più attenzione all’esecuzione. Ho cantato bene e quando hanno detto che ero io il vincitore ho provato una felicità incredibile. Non me lo aspettavo perché gli oltre 20 finalisti della mia categoria erano tutti bravissimi». Che cosa ha convinto secondo lei la giuria di professionisti a decretarla il vincitore del Tour Music Fest nella categoria interpreti over? «Dietro alle quinte ho chiesto ai 4 giudici la motivazione e mi hanno detto che a tre quarti del brano erano tutti con i fazzoletti in mano. Con la mia esibizione sono riuscito ad emozionarli. Questa è stata un’esperienza entusiasmante, che mi ha permesso di cantare su un palco di altissimo livello. Inoltre, ho avuto la possibilità di partecipare alle masterclass con professionisti del calibro del Maestro Bebbe Vessicchio e di Kara DioGuardi. Ringrazio tutta l’organizzazione del Tour Music Fest».

La quindicesima edizione del contest si è conclusa il 2 dicembre al Teatro Nuovo di Dogana, con l’annuncio dei vincitori per ciascuna categoria in gara. I premiati hanno superato la concorrenza di altri 500 finalisti, già selezionati dopo oltre 7500 live audition di artisti provenienti da 33 città europee e 9 nazioni diverse. A decretare i vincitori è stata la commissione artistica composta da Kara Dioguardi, giurata di American Idol, autrice e produttrice di P!nk, Eminem e molti altri artisti, inserita da Forbes nella Top 3 della discografia americana, il maestro Beppe Vessicchio, Ensi, Francesco Rapaccioli, preparatore di Lazza e Irama nelle ultime edizioni di Sanremo, Paola Folli, Annalu, Francesco Gazzè, Valter Sacripanti, Luigi De Martino, Gabriele Giorgi, Roberto Pirami, Francesco Tosoni, Alien Dee e Moder.