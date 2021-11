L’anconetana Domitilla protagonista a Guess My Age: con lei l’ex tronista Monte

Successo di ascolti e di interazioni social. La presenza venerdì sera alla trasmissione televisiva “Guess My Age” in onda su Tv8 della giovane anconetana Domitilla Daretti (che aveva annunciato il tutto attraverso la sua bacheca personale Facebook) è stata caratterizzata da una folta presenza di pubblico. Laureata in Scienze Biologiche all’Università Politecnica delle Marche si è divertita nel popolare gioco televisivo presentato da Max Giusti.

Insieme a lei l’ex tronista Francesco Monte in una serata dove non sono mancati i momenti di divertimento e di risate. Alla fine, con una identità individuata, il montepremi vinto è stato di 500 euro.