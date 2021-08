AnconAmbiente, uffici chiusi per un giorno

Si terrà la giornata di formazione per l’adozione del nuovo centralino virtuale che sarà adottato a breve in azienda

AnconAmbiente comunica che in data 3 agosto gli uffici al pubblico e il numero verde rimarranno chiusi in quanto si terrà la giornata di formazione per l’adozione del nuovo centralino virtuale che sarà adottato a breve.

L'azienda fa sapere che «per tutti coloro che hanno necessità è possibile inviare eventuali segnalazioni attraverso la App Junker oppure attraverso il sito internet e l’apposito modulo web, infine scrivere all’indirizzo mail dedicato».