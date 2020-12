AnconAmbiente, celebrata la Messa da Monsignor Spina

ANCONA – Anche in questo particolarissimo anno l’Arcivescovo di Ancona – Osimo Monsignor Angelo Spina ha celebrato una Messa Natalizia presso la sede di AnconAmbiente S.p.A. La ritualità si è svolta in ottemperanza alle norme di distanziamento sociale cui ormai siamo abituati. Durante l’omelia svoltasi presso uno degli hangar dell'azienda, cui ha partecipato una piccola delegazione di dipendenti, Mons. Spina ha sottolineato l'importanza fondamentale del lavoro che si svolge all'interno di AnconAmbiente e come ormai ambiente e sostenibilità siano al centro della vita di ogni fedele.

Una centralità della dimensione dell’ecologia nella vita di tutti noi atta a trovare una modalità concreta per viverla e, declinarla, a partire dalle esigenze della cura della nostra casa comune e di coloro che la abitano abiurando la cultura dello scarto. Mons. Spina ha messo in primo piano la fragilità del pianeta, la convinzione che tutto nel mondo è intimamente connesso, sottolineando il valore proprio di ogni creatura e il senso umano dell'ecologia. Una volta terminata la Messa ha preso la parola il presidente di AnconAmbiente Antonio Gitto che ha rimarcato l’importanza delle parole di Mons. Spina e, come queste, possano fungere da guida nell'agire quotidiano degli addetti. Un ringraziamento ancor più sentito quello del Presidente Gitto in questo terribile 2020, che ha visto i dipendenti di AnconAmbiente svolgere il loro lavoro in condizioni rese ancor più complicate a causa della pandemia da Covid – 19.