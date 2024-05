AnconAmbiente vince la partita-Fiera: 185 quintali di rifiuti raccolti e portati a riciclo

ANCONA – Sono stati 185 i quintali di rifiuti raccolti e portati a riciclo da AnconAmbiente durante la Fiera di San Ciriaco appena terminata. Nello specifico, nei 72 contenitori da 1.100 litri graficizzati e posizionati in occasione dell’evento ed in cui era possibile conferire plastica, lattine e carta sono stati intercettati 151 quintali di materiale, altri 34 quintali sono stati recuperati nei 30 contenitori da 120 litri più altri 8 da 240 litri dedicati alla frazione organica nell’area dello street food in Piazza Pertini e nei pressi dei food truck in Viale della Vittoria.

«Dopo tre anni – ha dichiarato il Presidente di AnconAmbiente, Antonio Gitto – possiamo serenamente affermare che la strategia impostata dall’azienda funziona molto bene. Sono numeri interessanti soprattutto se non li si legge in maniera assoluta, ma dal punto di vista del messaggio civico e di rispetto del bene comune. Non solo siamo riusciti ad intercettare dei rifiuti che, se non avessimo preparato questa particolare tipologia di raccolta, sarebbero finiti in discarica, ma abbiamo anche agevolato il mantenimento del decoro urbano di tutta l’area della Fiera. I rifiuti sono già in viaggio verso gli impianti di riciclaggio dove saranno recuperati e valorizzati come materia prima seconda. Un mio personale ringraziamento – conclude Gitto – va anche a tutti gli operatori della raccolta rifiuti e dello spazzamento che in questi giorni hanno lavorato al fine di poter presentare il nostro Capoluogo durante la festa del Patrono nella maniera più appropriata».