Ancona e provincia in zona rossa, cosa cambia dal 3 marzo? Tutte le misure

La provincia di Ancona entra in zona rossa. Queste nel dettaglio tutte le misure restrittive previste da domani, mercoledì 3 marzo 2021

L'avanzare della pandemia, gli ospedali ormai al collasso e la variante inglese nelle scuole hanno spinto il presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli a blindare la provincia dorica. Dalle ore 8 di mercoledì 3 e fino alle 24 di venerdì 5 marzo, l'intero territorio provinciale entra in zona rossa. Visto il susseguirsi di ordinanze, soprattutto nelle ultime settimane, il rischio di rimaner confusi c'è. Ecco quindi nel dettaglio tutte le misure restrittive in vigore dalle prossime ore.

Spostamenti

E' vietato ogni spostamento, anche all'interno del proprio Comune, in qualsiasi orario, salvo per motivi di lavoro, necessità e salute; vietati gli spostamenti da una Regione all'altra e da un Comune all'altro. Ricordiamo inoltre che sarà sempre obbligatorio l'utilizzo dell'autocertificazione riguardo alle cause giustificative dello spostamento.

Bar e ristoranti

Chiusura di bar e ristoranti, 7 giorni su 7. L'asporto è consentito fino alle ore 22. Per la consegna a domicilio non ci sono restrizioni.

Commercio

Chiusura dei negozi, fatta eccezione per supermercati, beni alimentari e di necessità. Restano aperte edicole, tabaccherie, farmacie, parafarmacie, lavanderie, parrucchieri e barbieri. Chiusi invece i centri estetici.

Scuola

Dad nel 100% delle scuole superiori e in 2° e 3° media di Ancona e Macerata, al netto dei provvedimenti comunali. Già nella giornata di ieri e nel tardo pomeriggio di oggi, i sindaci di Ancona e Jesi hanno disposto la chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado.

Sport

Sono sospese tutte le competizioni sportive salvo quelle riconosciute di interesse nazionale dal CONI e CIP. Sospese le attività nei centri sportivi. RImane consentito svolgere attività motoria nei pressi della propria abitazione e attività sportiva solo all'aperto in forma individuale.

Mostre e musei

Sono chiusi musei e mostre; chiusi anche teatri, cinema, palestre, attività di sale giochi, sale scommesse, bingo, anche nei bar e nelle tabaccherie. Per i mezzi di trasporto pubblico è contentito il riempimento solo fino al 50%, fatta eccezione per i mezzi di trasporto scolastico.