Mascherina sul braccio, non c'è pace per Violata: presa di mira la statua anti-violenza

Una volta l’hanno impacchettata con dei palloncini. In un’altra occasione, l’hanno coperta con un lenzuolo. Poi sono arrivate le coccarde e i premi goliardici, ma pure il naso da pinocchio.

Adesso è la volta della mascherina chirurgica, che qualcuno in maniera goliardica ha deciso di legarle al braccio. Non c’è pace per Violata, la statua realizzata dallo scultore anconetano Floriano Ippoliti e inaugurata nel marzo 2013 nello spazio verde davanti alla galleria San Martino. Sia il concetto sia la posizione sono stati motivo di contestazione da parte di comitati e associazioni antiviolenza.

La diatriba con il Comune è durata anni, ma Violata, pensata come simbolo della donna vittima di violenza che si ribella al suo aguzzino, è ancora lì al suo posto. Stavolta con una mascherina protettiva sul braccio, un must in tempi di Covid.