Vedova e senza amici, signora sale sull'autobus in cerca di compagnia: «Volevo parlare con qualcuno»

ANCONA - Non ha amici con cui confidarsi ed ha perso il suo amato marito alcuni anni fa. Lei è un'anconetana residente in via Maggini che oggi si è fatta forza, è uscita di casa e si è diretta verso la fermata dell'autobus. A quel punto è salita sul mezzo di Conerobus che dalla stazione di Ancona arriva fino a quella di Osimo, si è seduta vicino l'autista e gli ha chiesto se fosse disposto a farle compagnia. A raccontarcelo è proprio il dipendente, Stefano Sassaroli, che non ci ha pensato due volte e l'ha "scortata" per tutto il tragitto, ascoltando la sua storia e dandole un momento di meritata spensieratezza.

«Per me è stato molto piacevole - ci racconta - noi autisti siamo anche degli psicologi a volte perchè ogni giorno abbiamo a che fare con tante persone. La signora, dopo avermi mostrato l'abbonamento, mi ha detto se poteva fare un giro per passare del tempo. Mi ha fatto molta tenerezza, soprattutto dopo che mi ha raccontato la sua storia. La donna ha perso il marito e non ha amici con cui confidarsi. Addirittura è stata disposta ad aspettarmi dopo l'arrivo alla stazione di Osimo, quando l'autobus è rimasto fermo per 20 minuti. Le ho offerto una bottiglia d'acqua e poi l'ho riaccompagnata a casa. La signora aveva bisogno di parlare con qualcuno e per me è stato naturale darle conforto».