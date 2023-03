Rilancio di via degli Orefici, grande successo per "riFIOREfici": per tutti i clienti fiori in regalo

ANCONA - Centinaia di curiosi e soprattutto clienti si sono riversati venerdì e sabato scorsi in via degli Orefici, attratti dal progetto che CNA di Ancona ha lanciato in collaborazione con il Comune per il rilancio di questa via così caratteristica del centro storico.

Venerdì il taglio del nastro è stato effettuato dall?Assessore alla Cultura Paolo Marasca alla presenza di Lucia Trenta, responsabile del progetto per CNA, e degli artigiani e commercianti della via, che per l?occasione è stata addobbata con grandi sterlizie su vasi bianchi. Inoltre le vetrine della via sono state tutte addobbate a tema floreale per celebrare l?arrivo della primavera e la rinascita del commercio nel centro storico. Fiori anche in regalo per tutti i clienti e un buono regalo offerto da Campo Verde, partner dell?iniziativa, che è stato estratto sabato sera tra tutti i tagliandi distribuiti durante la due giorni ai clienti della via.

Inoltre i negozi si sono trasformati in una vera e propria galleria d?arte, ospitando nelle vetrine e all?interno i quadri realizzati dai soci della Galleria Papini, partner dell?iniziativa. Proprio Galleria Papini ha coinvolto l?artista Leonardo Cemak che nella giornata di sabato ha realizzato un murale dal vivo, attirando numerosi curiosi. Altri eventi che si sono svolti nella due giorni sono stati il truccabimbi presso la Città del Sole e la presenza di Micol Mancini, autrice del Gabbiano Anconetano presso Vicolo Leonori. Il prossimo weekend di venerdì 31 marzo e sabato 1° aprile si replica con nuovi eventi sulla via, che saranno presto resi noti.