Ancona Summer Weekend: il calendario abbraccia tutta la città

Il Comune annuncia l'arrivo della Summer weekend, una kermesse di iniziative varie e per tutti i gusti. L'obiettivo è ripartire dopo il Covid creando nuove abitudini e occasioni d'incontro in tutta la città, dal centro alle periferie. Presentato questa mattina il cartellone estivo di eventi all'edicola di Piazza Roma, punto informativo a disposizione di cittadini e turisti che vogliono scoprire le bellezze della città dorica. Presenti l'assessore alla Viabilità Stefano Foresi, l'assessore alla cultura Paolo Marasca e la curatrice dell'evento Roberta Alessandrini. Con loro tutti i protagonisti di questa estate fitta di iniziative che animeranno suprattutto i fine settimana con mercatini, cinema all'aperto, artisti di strada (leggi il programma), visite guidate e festival dedicati. «Ancona non ha un lungomare - spiega Marasca - quindi abbiamo messo in piedi un progetto che possa rianimare e far respirare la città in modo capillare dopo lo stop imposto dalla pandemia. Il calendario è complesso e articolato e poi ce n'è per tutti i gusti». In corso Garibaldi e Piazza Cavour tutti i venerdì e sabato di luglio e agosto a partire dalle 17 sono in programma mercatini dell’artigianato e artisti di strada (vicino alla Fontana dei cavalli). Non mancheranno le attività e l'intrattenimento con i super eroi Marvel (ecco perché oggi era presente anche il personaggio di Spiderman) e le principesse per i più piccoli a cura dell'associazione Fantasia, sogno e realtà.

Dal 2 al 28 agosto prende il via il cinema all'aperto itinerante. «Una bella opportunità - spiega Foresi - per chi non può o non vuole spostarsi dalla sua zona per venire in centro». Si parte il 2 luglio in piazza Cavour con la proiezione del cartone pluripremiato del 2017 Coco per passare subito al 3 con "Una notte di 12 anni", lungometraggio del 2018, visibile in piazza Salvo d'Acquisto.



Tutti i pomeriggi di sabato, inoltre, sarà possibile partecipare, dalle ore 17,30, a visite guidate del centro storico con l'accompagnamento di guide professioniste. E poi prenderanno il via i festival tematici: il 28 e 29 agosto Ancona ospiterà la prima edizione di "Ancona by wine", evento dedicato al vino con la partecipazione delle principali cantine della provincia, in collaborazione con l’Associazione Italiana Sommelier Ais. «La nostra è una città capoluogo di provincia - spiega la dottoressa Alessandrini - e sarebbe bello se potesse diventare anche un punto di riferimento del settore vitivinicolo marchigiano. Realizzare un evento a cui partecipano tutte le cantine è un percorso quasi obbligato. Vogliamo partire alla grande». Il 3, 4 e 5 settembre sarà invece di scena la birra con la quinta edizione "In bocca al luppolo", festival delle birre artigianali e agricole, in collaborazione con Cna.

Non mancheranno poi le visite guidate della città storica che partiranno proprio dal punto informativo in piazza Roma. «E' obbiligatoria la prenotazione- prosegue Marasca - come tutti gli eventi d'altronde in post Covid. E le visite si possono svolgere dal lunedì alla domenica dalle 10 alle 19 (per prenotarsi: 3392922855). Il tutto è gratuito». Si parte sabato 10 luglio con il tour Ancona millenaria e si prosegue sabato 17 con Il porto e le sue meraviglie. sabato 18 è la volta di Ancona Vanvitelliana e sabato 31 con Da mare a mare. Il programma di agosto: sabato 7: Il porto e le sue meraviglie, sabato 14: Trekking: Cardeto segreto, sabato 21: Ancona millenaria e sabato 28: Da mare a mare. Settembre: venerdì 3: Ancona ebraica, sabato 11: Ancona Vanvitelliana, sabato 18: Il porto antico e l'epopea del Risorgimento (nell'ambito delle iniziative per il 160° dell'Unità d'Italia), sabato 25: Alla scoperta di Pietralacroce in prima linea nelle battaglie del Risorgimento (nell'ambito delle iniziative per il 160° dell'Unità d'Italia). Saranno formati 1/2 gruppi da 20-30 persone ciascuno che si prenoteranno telefonando o scrivendo su whatsapp al cellulare dell'edicola.