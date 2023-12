Via Isonzo piena di buche e avvallamenti, i palazzi vibrano al passaggio degli autobus

ANCONA- Via Isonzo, una delle strade più transitate di Ancona, è in pessime condizioni. «Negli ultimi anni sono stati fatti molti interventi puntuali sul manto stradale per coprire buche, sistemare tombini e per i lavori della fibra. Il risultato è una strada rattoppata che presenta anche degli avvallamenti importanti, in particolare tra i civici 68 e 104- spiega una nostra lettrice-. Ciò è dovuto in parte al transito di autobus e di camion impegnati nei cantieri dei vari condomini. Avvallamenti che provocano, ad ogni passaggio di questi mezzi pesanti, fastidiose vibrazioni nei palazzi circostanti». La nostra lettrice ha segnalato la situazione al Comune, ma non avendo ricevuto risposta ha deciso di contattarci.

«A settembre ho inviato una email all’Urp per segnalare lo stato di degrado del manto stradale di via Isonzo, ma ancora non ho ricevuto risposta. La mia richiesta non è stata presa in carico- riferisce-. Coprire le buche con un po' d'asfalto peggiorerebbe solamente la situazione considerate le piogge intense. È necessario un intervento a regola d’arte chiudendo la strada. Capisco le difficoltà in quanto si tratta di un’arteria principale, ma questo non giustifica la totale assenza di manutenzione. Chiedo al Comune di intervenire al più presto».