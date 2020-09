Impianti, atleti e società, Ancona è sempre più sportiva: 17° posto in Italia

Diciassettesima in Italia, 11 posizioni guadagnate in un anno: Ancona si conferma città sempre più sportiva. Lo rivela un’indagine pubblicata dal Sole 24 Ore per il 2020, elaborata dalla Pts Clas, che si basa su 36 indicatori ed è giunta alla 14^ edizione: ha tenuto presente anche l'emergenza Coronavirus, attribuendo un peso minore del solito ad alcuni risultati. Le classifiche principali sono 4: strutture sportive, sport di squadra, sport individuali, sport e società, a cui se ne è aggiunta una quinta, quella sull'effetto del Covid-19.

Ancona si attesta al 17° posto. Sul podio, Bologna, Bergamo e Trento. La provincia dorica è la prima nelle Marche nella classifica con 786,17 punti: nel 2019 era al 28° posto con 623 punti. «Sono molto soddisfatto dei dati che emergono dall'indagine, a testimonianza di quanto sia importante lo sport nel nostro territorio – afferma l'assessore allo Sport, Andrea Guidotti -. Questa performance ribadisce l'importanza che abbiamo sempre dato alla valorizzazione dello sport come strumento principe per il benessere psico-fisico ed educativo per una sana società civile, per giovani e meno giovani. Questo ci stimola ad impegnarci sempre di più sul fronte delle manutenzioni sui nostri impianti. Il nostro Comune, ad esempio, investe oltre 2 milioni di euro ogni anno su questo fronte per gli interventi straordinari. Attenzione che riserviamo anche alle manifestazioni a carattere sportivo, sia nazionali che internazionali: si veda l'ultima edizione degli Youth Games con 16 nazioni partecipanti, i campionati italiani ed europei al Palaindoor o i campionati mondiali di vela. E' indubbio che lo sport costituisca un volano economico eccezionale per stimolare anche la crescita del settore turistico nella nostra città. Ringrazio, infine, tutti i dirigenti di società e genitori che con il loro volontariato danno quotidianamente il proprio contributo per far crescere lo sport nel territorio e avvicinano i giovani alle varie discipline, con spirito di abnegazione, passione e competenza» conclude Guidotti.

La provincia di Ancona risulta al 5° posto per numero di dirigenti e tecnici Coni, al 6° per numero di atleti tesserati Coni. Un altro risultato positivo nella classifica nazionale emerge dal rapporto fra squadre e territorio che vale alla provincia anconetana il 2° posto su scala nazionale. Per quanto riguarda gli sport individuali, la migliore performance è quella anconetana che risulta essere al 1° posto per sport individuali indoor. Nello sport outdoor si classifica al 6° posto con 607 punti. Nel rapporto tra sport e società, Ancona è quarta per lo sport femminile, settima per sport e bambini, ottava per il rapporto tra sport e cultura. L'ultima classifica è quella dedicata al malus Covid: in questa classifica vengono individuate delle penalizzazioni nel punteggio dovute all’emergenza. In questo caso Ancona è al 6° posto per la sezione ripartenza dei campionati. I dati nel dettaglio reattivi all'indagine sulla sportività 2020 sono stati messi a disposizione dal Sole 24 Ore a questo link.