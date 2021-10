Ancona, ecco il Giudice sportivo: due giornate a Moretti e 2500 euro di multa alla società

E’ stato pubblicato nel pomeriggio il comunicato inerente alle pronunce del Giudice sportivo riguardante il turno infrasettimanale di ieri (martedì 19 ottobre) che ha visto fronteggiarsi Reggiana e Ancona Matelica.

Tra le sanzioni alle società “€ 2.500,00 ANCONA MATELICA per avere i propri sostenitori lanciato sul terreno di gioco un fumogeno acceso e per avere fatto esplodere al 56° minuto del primo tempo all’interno del proprio settore un petardo di forte intensità, senza conseguenze”.

Per quel che concerne i calciatori, due giornate di squalifica a Federico Moretti, espulso nel secondo tempo per “atto di violenza nei confronti di un calciatore avversario” mentre Matteo Gasperi, alla quinta infrazione, entra in diffida.