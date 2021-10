L’entusiasmo dei piccoli, numeri da record per i giovani tifosi dorici: fioccano i complimenti

Nell’ultimo turno casalingo non è stata solo la vittoria a caratterizzare Ancona Matelica-Aquila Montevarchi terminata 2-0 per i padroni di casa. Il club dorico ha fatto registrare numeri da record, sponda pubblico, per quel che concerne i giovani in curva nord con 354 Under18 presenti di cui addirittura 100 sotto i dieci anni. Il video dell’esultanza (nella copertina un frame) in occasione del secondo rigore realizzato da Rolfini è stato ripreso anche dai social della “Lega Pro” con la dicitura “un tifo giovane che C piace”.

Questo il commento della presidentessa Roberta Nocelli, orgogliosa anch’essa della lieta notizia: «Il nostro progetto di calcio è incentrato sui giovani e lavoriamo tutti per la crescita del nostro settore giovanile che è espressione del nostro meraviglioso territorio. Vogliamo riaccendere quelle passioni sane e vere che rappresentano il calcio dal nostro punto di vista. Vogliamo rispolverare l’emozione dell’aspettare il sabato o la domenica per andare allo stadio a vedere la propria squadra del cuore. Di fronte a queste scene ci sentiamo davvero orgogliosi».