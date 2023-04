Prodotti estetici per la Pink Room della clinica oncologica, il dono speciale del Service - Lions Club Ancona Host

ANCONA- Un dono speciale per la Pink Room della Clinica Oncologica da parte del Service - Lions Club Ancona Host: la fornitura di strumentazioni e prodotti specifici per un servizio di estetica e di bellezza sempre migliore. Tutto il materiale arrivato servirà alle Professioniste della CNA impegnate nel Progetto Pink Room ad offrire trattamenti sempre più mirati alle donne che stanno seguendo un percorso oncologico e che hanno scelto di frequentare la stanza rosa, affrontando in senso positivo il proprio aspetto fisico, gestendo anche i possibili disagi estetici dovuti ai trattamenti di cura. La consegna è avvenuta oggi ed erano presenti la Responsabile del Service del Lions Club Ancona Host Annalisa Galeazze, con il Presidente Francesco Sgroi e il Past Presidente Maurizio Tenenti Part; per la Direzione Generale Armando Marco Gozzini Direttore Generale e Claudio Martini Direttore Sanitario; per la Clinica Oncologica la Direttrice Rossana Berardi; Marisa Carnevali Presidente e Giorgio Ascoli Direttore Scientifico della Fondazione Azienda Ospedaliero Universitaria elle Marche Onlus; per la Direzione Generale Armando Marco Gozzini Direttore Generale e Claudio Martini Direttore Sanitario.