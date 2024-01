Caos sosta in città | Potenziare navette e parcheggi scambiatori: ecco la nuova strategia del Comune

ANCONA - Potenziare i parcheggi scambiatori, implementare il servizio di navetta e incentivare l’utilizzo del mezzo pubblico. E’ questa la strategia intrapresa dall'Amministrazione in tema di mobilità per fare fronte alla richiesta di nuovi posti per la sosta mantenendo l’orientamento della diminuzione del traffico cittadino attraverso un servizio di trasporto pubblico sempre più efficiente.

In questa analisi rientra la possibile realizzazione di nuovi parcheggi, partendo proprio dalla ricognizione delle necessità e delle aree disponibili. Sul parcheggio San Martino sono state espresse delle perplessità a seguito dell’analisi tra i costi e i benefici valutando al contempo alternative possibili che si possano dimostrare più rispondenti e soddisfacenti per il fabbisogno manifestato. “Dopo l’approvazione del Pums (Piano Urbano della Mobilità Sostenibile) – ha detto l’assessore alla Mobilità Urbana Giovanni Zinni riferendo in Consiglio Comunale - faremo una valutazione definitiva su quali parcheggi sia possibile realizzare in centro, tenendo conto del lavoro svolto e degli impegni assunti dall'Amministrazione”.

L'attenzione si è focalizzata sulla resa degli stalli. “L'idea di un parcheggio in quell'area - prosegue l’assessore Zinni - non è sbagliata ma dobbiamo verificare il numero effettivo dei parcheggi che possiamo realizzare. Questo parcheggio nasce con 100 spazi sosta; nel caso in cui questi dovessero diminuire, per esigenze progettuali, l’effettiva convenienza, sia per numero di posti sia per tutta una serie di aspetti economici, verrebbe meno”. Ma proprio perché una ricognizione è in corso “stiamo prendendo in considerazione anche soluzioni alternative al parcheggio San Martino. Entro un mese adotteremo il PUMS, dopo incontri effettuati con tutti gli stakeholders, audizioni con le associazioni di cittadini e le categorie produttive. Dal PUMS avremo indirizzi che terranno conto delle indicazioni che ci arrivano dai residenti tenendo a mente la necessità di aumentare la sosta produttiva”, conclude Zinni. Proprio in tema di indicazioni arrivate dai cittadini, il recente sondaggio (sito web, social, chat istituzionali) promosso dall’Ufficio Comunicazione Urp ha dato all’Amministrazione delle direttrici chiare sulle quali prendere le future decisioni. Su un campione di 2.673 anconetani che hanno portato a compimento il questionario, la richiesta di nuovi posti per la sosta è lineare e concentrata sulla volontà di reperirle in zone di prossimità al centro storico, ma ancor più netta e decisa la necessità di un ulteriore parcheggio scambiatore. Viene chiesto di contenere le frequenti congestioni al traffico che possono essere superate con lo sfruttamento della linea di trasporto pubblico cominciando dalla realizzazione di un sistema di metropolitana di superficie.