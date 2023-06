Parcheggi introvabili nell'area dei cantieri navali, fioccano multe per i lavoratori

ANCONA- Il problema dei parcheggi non risparmia nessuno, nemmeno i lavoratori e le lavoratrici dei cantieri navali del Molo sud. La carenza di posti auto continua a farsi sentire, tanto più dopo che in via Enrico Mattei molti stalli sono stati riservati alla sosta dei tir. Non solo i lavoratori fanno difficoltà a trovare parcheggio, ma da qualche giorno stanno piovendo multe. «Da anni segnaliamo la grave mancanza di parcheggi per i lavoratori della cantieristica navale del Molo sud, una grande zona industriale in forte espansione e con grandi volumi giornalieri di traffico- spiega l’Rsu CRN-. Solo al CRN si parla di almeno 1.500 ingressi giornalieri di dipendenti diretti ed indiretti, ma se si guarda anche alle altre realtà produttive presenti nell’area si possono contare almeno il doppio delle presenze, tutte persone che giornalmente non sanno dove mettere le proprie auto, provenienti anche dalla provincia e dalla regione». Vista la carenza di posteggi, «noi come Rsu CNR ci eravamo accordati con la precedente amministrazione comunale, più precisamente con l’ex assessore incaricato alla viabilità ed al traffico, affinché la Polizia locale evitasse di fare multe alle auto parcheggiate negli spazi attorno ai cantieri navali. Purtroppo in Comune qualcosa è cambiato e la Polizia locale sta ignorando quello che è stato il nostro accordo. Giornalmente ci multa, mentre ignora la sosta selvaggia dei tir che si fermano ovunque, soprattutto quando sbarcano i traghetti. Questa situazione è divenuta un grosso ed insostenibile problema economico per tutti noi». La Rsu si rivolge alla nuova amministrazione chiedendo la convocazione di un tavolo per individuare congiuntamente delle aree da adibire a parcheggio auto e risolvere definitivamente il problema. «Inoltre, chiediamo che il Comune dia immediatamente mandato alla Polizia Locale di non continuare a fare multe al Molo Sud fino a quando non sarà risolta questa problematica». La Rsu annuncia anche possibili manifestazioni.