«Prima visita cardiologica pediatrica? Niente liste di attesa: non ci sono disponibilità»

ANCONA- «Non c’è disponibilità per la prima visita cardiologica di sua figlia». È questa la risposta data ad una mamma che ieri, munita di ricetta elettronica, ha chiamato il Cup regionale per prenotare la visita della sua bambina. La donna rimasta basita da quanto appreso dall’operatore del centro unico di prenotazione ha deciso di segnalare l’accaduto alla nostra redazione.

«L’operatore al telefono mi ha detto che negli ospedali di Ancona, Jesi, Senigallia e Fabriano, non ci sono disponibilità per la prima visita cardiologica pediatrica. Altre strutture nella regione non le ha nemmeno nominate. Non si parla di liste di attesa, ma proprio che non ci sono disponibilità. Non si sa fino a quando- spiega la mamma-. Questa risposta mi ha lasciata senza parole, sono tuttora incredula. Ho chiesto allora se dovevo riprovare a chiamare più avanti e la risposta è stata sempre la stessa. L’operatore, probabilmente in difficoltà, mi ha detto di tentare, ma comunque non sapeva quando ci sarebbe stato posto». La mamma continua il suo racconto. «Capisco che non è una visita urgente, ma che addirittura non sia possibile usufruire della prestazione con il servizio sanitario pubblico regionale è inconcepibile. Siamo costretti a rivolgerci ad una struttura privata. È una vergogna!».