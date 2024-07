Le telecamere di Linea Verde al Parco del Conero. Su Rai 1 le meraviglie del nostro territorio

SIROLO – Ancora una ribalta televisiva nazionale per il Parco del Conero che sabato 13 luglio dalle ore 11.30 sarà protagonista su Rai 1 nell’ambito dell’appuntamento settimanale di “Linea Verde Illumina”. La guida del Parco Daniele Sabbatini ha portato la troupe alla scoperta di alcuni angoli del Parco del Conero catturando l’interesse e l’apprezzamento del conduttore Francesco Gasparri e dei suoi collaboratori.

Si è parlato di accessibilità alla rete sentieristica, di biodiversità, di sostenibilità all’interno di un’area protetta che è fortemente antropizzata soprattutto d’estate con i tanti turisti che scelgono il Conero per il mare ma anche per fare escursioni, andare alla scoperta della natura e dei prodotti dell’enogastronomia tipica locale. “Per noi è molto importante proseguire in questo lavoro di valorizzazione e promozione delle bellezze del Parco del Conero – ha detto il Presidente Luigi Conte – collaborando con tutti gli attori del territori a partire dai Comuni e dell’Associazione Riviera del Conero per la destagionalizzazione del turismo e per far conoscere le molteplici opportunità per vivere il turismo e la vacanza a modo proprio ma sempre in sicurezza”.