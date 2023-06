Il parco in centro è completamente abbandonato al degrado, i residenti lanciano una petizione online

ANCONA- Degrado, erba alta, recinzioni rotte, lampioni spenti e pericoli. Il parco pubblico Bezzecca è completamente abbandonato da anni. Situato in centro, in via Bezzecca, traversa tra via Veneto e via Santo Stefano, è in condizioni fatiscenti. «I giochi per i bambini sono stati portati via, la vegetazione cresce incontrollata nascondendo siringhe e deiezioni canine. Per terra ci sono rifiuti- riferisce una residente-. L’ingresso del parco è completamente dissestato. Ci sono enormi buche ed erbacce che spuntano dal marciapiede, la recinzione è rotta in più punti. Il custode del Comune chiude il cancello tutti i giorni, ma è inutile perché vicino c’è un buco ad altezza uomo. Chiunque quindi può entrare ed uscire a qualsiasi ora». «Nonostante il cartello obblighi a tenere i cani al guinzaglio, ci sono abitanti del quartiere che, visto lo stato di degrado, si sentono legittimati ad utilizzare il parco come sgambatoio. Chiudono il cancello e lasciano i cani liberi e senza controllo. Spesso escono dai buchi della recinzione finendo sotto le macchine che transitano per la via» racconta un altro residente.

Ma non è tutto. La scalinata che da via Gastone e Roberto Novelli conduce in via Bezzecca costeggiando il parco è invasa dalle erbacce. I gradini sono rotti, il muro presenta delle grandi crepe e profonde fessure, di notte i lampioni sono spenti lasciando la scalinata al buio e rendendo la zona non sicura. Se di giorno il parco viene scambiato per uno sgambatoio, di notte si trasforma in un luogo di spaccio. I residenti di via Bezzecca sono esasperati. La situazione va avanti da anni e nonostante le segnalazioni a Comune e Polizia locale, nulla in tutto questo tempo è cambiato. Stanchi del degrado, hanno lanciato una petizione online per salvare il parco e avere maggiore sicurezza nel quartiere (https://chng.it/dmm5fYV7Yr). La raccolta firme sarà poi consegnata alla nuova amministrazione comunale per chiedere di intervenire al più presto. «Ora basta non possiamo più essere ignorati! Vogliamo e abbiamo diritto ad un parco decoroso che possa essere fruito da tutti in totale sicurezza» dichiarano i residenti della zona.