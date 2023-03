Contemporaneo e dai ridotti consumi energetici, l'ex Palazzo di Vetro pronto ad ospitare Rettorato e Provincia

ANCONA- Si avvia la fase operativa dei lavori per restituire alla città di Ancona l’ex Palazzo di Vetro che ospiterà il nuovo Rettorato e gli uffici amministrativi dell’Università Politecnica delle Marche e gli uffici della Provincia di Ancona. La firma del contratto d'appalto per i lavori di riqualificazione energetica edilizia ed impiantistica del palazzo, tra l’Ateneo e la Manelli Impresa Spa, è prevista il 23 marzo 2023. Il nuovo complesso sarà un luogo di lavoro e di studio, con spazi dedicati al personale dei due enti e rivolti a studentesse e studenti. L’immagine contemporanea che avrà il nuovo edificio è stata progettata per essere inserita nel contesto cittadino e per ridurre al minimo i consumi energetici. Il percorso che si è concretizzato il 23 settembre 2019 con la firma dell’atto di compravendita tra la Provincia di Ancona e l'Università Politecnica delle Marche divenuta proprietaria del Palazzo Storico del Rettorato e del Palazzo di Vetro, per un valore complessivo di 7,9 milioni di euro. A questo atto è seguito un preliminare di vendita con il quale l’Ateneo si impegnava a restituire 1/3 del Palazzo di vetro ristrutturato alla Provincia a compensazione del costo di acquisto delle due strutture. «È iniziato un percorso per riconsegnare alla città due palazzi importanti che ha richiesto all’Ateneo un impegno particolare anche in considerazione della fase pandemica e dell’inaspettata crescita del costo delle materie prime e della crisi energetica che sta caratterizzando questo periodo» commenta il Magnifico Rettore, Prof. Gian Luca Gregori.

eppur in un contesto complesso, nell’ottobre 2020 è stata affidata la progettazione definitiva ed esecutiva al Raggruppamento Temporaneo di Progettisti: ACALE s.r.l.; FIMA ENGINEERING s.r.l.; TFE ingegneria s.r.l.; Ing. Marija Golubovic; ing. Lorenzo Sensini; Archeolab Soc Coop. Nel marzo 2022 è stato approvato il progetto definitivo e nel mese di giugno 2022 il progetto esecutivo. Ad agosto 2022 è stata indetta la gara per l’affidamento dei lavori che è stata aggiudicata nel mese di dicembre 2022 alla ditta Manelli Impresa Spa per un importo complessivo pari a 16.271.113,76 euro al netto dell'I.V.A. «L’impegno preso con la Provincia, con la città e con il nostro territorio, ha richiesto all’Ateneo uno sforzo – continua il Rettore Prof. Gregori - per far fronte ai crescenti costi di realizzazione di un’opera in questa particolare fase congiunturale. Come governance ci siamo attivati per monitorare le diverse opportunità di finanziamento per sostenere questa operazione e alleggerire il bilancio di Ateneo. Sul Palazzo di Vetro siamo in attesa, infatti, degli esiti del bando MUR sull’edilizia universitaria che ci potrebbe consentire di recuperare il 50% del costo». «La nuova sede della Provincia rappresenta insieme la raccolta delle proprie radici, di un passato importante e uno sguardo rivolto verso il futuro dove il minimo comune denominatore è rintracciabile nel mettersi a disposizione, da parte dell’ente, dei suoi cittadini– afferma Daniele Carnevali, Presidente della Provincia di Ancona-. L’inizio dei lavori per il ritorno alla nostra antica ‘casa’ è un segnale di buon auspicio e di grande valore, concreto e simbolico. Il 2025 sarà un anno cruciale sia perché potremo contare sulla nostra sede storica, il palazzo di vetro, sia perché, proprio in quel periodo, dovrebbe concretizzarsi la volontà politica, sul piano nazionale, di rinnovare e potenziare gli enti Provincia, con la reintroduzione della elezione diretta del Presidente, delle giunte e l’assegnazione da parte dello Stato di nuove funzioni».





IL PROGETTO ARCHITETTONICO- La riqualificazione dell’edificio, sotto il profilo urbanistico, vuole creare connessione tra Piazza Pertini e Piazza Roma, due parti di città attualmente separate, grazie ad un sistema costituito da una galleria interna cui si affacciano diversi tipi di servizi ed una piazza di collegamento tra via Palestro e Piazza Roma, ricavata tra questo edificio ed il Palazzo Storico del Rettorato. La sua funzione di connessione tra parti della città è esaltata dalla progettazione della facciata che prevede parti in accesso ed in recesso, con due torri d’angolo contrapposte atte a caratterizzare gli ingressi dell’Università Politecnica delle Marche e della Provincia di Ancona. Il piano terra cerca di garantire la continuità con lo spazio pedonale di piazza Roma, quello della nuova Piazza e quello della retrostante Piazza Pertini, così da garantire la continuità degli spazi pubblici, garantendo respiro alla cortina muraria di corso Stamira. Qui è presente una hall di ingresso ed uffici aperti al pubblico, organizzati così da garantire piena accessibilità. Al livello più alto delle due torri si trovano le sale, dedicate alle attività istituzionali di più alto livello dell’Università Politecnica delle Marche e della Provincia. «Il progetto prevede anche soluzioni particolarmente avanzate sotto il profilo della sostenibilità ambientale, e per gli aspetti strutturali ed impiantistici» sottolinea il Prof. Marco D’Orazio, pro rettore Univpm. «Al termine dei lavori parte della struttura sarà restituita alla Provincia. L’edificio è infatti stato diviso verticalmente in due parti, la prima verso Piazza Roma, rappresenta la nuova sede dell’Università Politecnica Delle Marche per un volume netto di 4320 mq; la seconda verso piazza Stamira rappresenta la nuova sede della Provincia di Ancona, pari a 2860 mq netti– spiega il Direttore Generale, dott. Alessandro Iacopini-. Gli ingressi saranno separati in modo da garantire completa autonomia ai due enti. Questa nuova sede che ospiterà circa 200 collaboratori oltre agli organi di Ateneo».