Pillole di Ancona: terzo giorno di fiera, "Da Baldì" chiude i battenti dopo 80 anni: la giornata in un minuto

ANCONA - Torna anche oggi, martedì 3 maggio, la rubrica "Pillole di Ancona". Sono queste le notizie più seguite, lette e condivise di oggi in città e provincia. Le abbiamo selezionate per voi.

1. Alla fiera guardare ma non comprare: «E qualche sorriso in più non guasterebbe». Un giro tra i mercatini della fiera di San Ciriaco | LEGGI QUI LA NOTIZIA;

2. Passetto, interventi anti-degrado: mura, graffiti e vegetazione al centro dell’attenzione | LEGGI QUI LA NOTIZIA;

3. Un’istituzione che chiude i battenti, “Da Baldì” abbassa le saracinesche dopo quasi ottant’anni. Lo storico ristorante anconetano chiude dopo 80 anni | LEGGI QUI LA NOTIZIA

4. Gli anconetani la bevono così: le birre più vendute alla fiera di San Ciriaco | VIDEO e NOTIZIA

5. L'addio a Patrizia, il suo dolce sorriso si è spento a soli 42 anni: oggi l'ultimo saluto della città| LEGGI LA NOTIZIA.