L’Ancona Matelica sempre più nel territorio: ufficiale l’accordo con il partner Estra

Estra e Ancona Matelica ancora insieme per un percorso improntato sul territorio, sui giovani e sulla programmazione. E’ stato siglato stamattina, presso l’Estra Store di Corso Stamira ad Ancona, l’accordo di partnership tra le due realtà rappresentate nell’occasione dalla dg biancorossa Roberta Nocelli e dal presidente di Estra Prometeo Marco Gnocchini:

«Siamo qui per rinnovare un rapporto che non è solo di sponsorizzazione ma di vero e proprio sostegno e collaborazione – ha spiegato Gnocchini - Facciamo i complimenti ad una società solida e seria come l’Ancona Matelica e portiamo avanti un progetto al quale Estra tiene molto. Un progetto fondato sul territorio, sul valore e sui giovani con ampio risalto etico e culturale. Ringrazio nell’occasione anche l’amministrazione comunale per tutto ciò che ha fatto in questi mesi».

Soddisfatta, e non poteva essere altrimenti, la dg Nocelli: «Siamo qui con un partner importantissimo come Estra che da sempre è vicino al territorio e allo sport. Sarà una collaborazione importante e preziosa per il futuro, una collaborazione che potrà metterci in rete con tutto il territorio».