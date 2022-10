Marche Teatro fa il pieno di spettacoli: in totale 170 serate per la stagione 2022-2023

ANCONA - Teatro, danza, musical, spettacoli internazionali e teatro per ragazzi. La stagione 2022-2023 di Marche Teatro parte col botto. In totale sono 170 le serate di spettacoli: 42 titoli di cui 13 esclusive regionali. Più il debutto nazionale (dal 13 al 16 aprile alle Muse) de La buona novella di Fabrizio De Andrè, con Neri Marcoré e Rosanna Naddeo. Da novembre a giugno dell’anno prossimo gli appuntamenti toccheranno il Teatro delle Muse, il Teatro Sperimentale e il Teatrino del Piano.

La cultura motore della città

«Il teatro è un’infrastruttura culturale che si occupa di tutto il territorio - ha affermato l’assessore alla cultura Paolo Marasca - per questo l’amministrazione comunale ha creduto molto in questo settore quale motore propulsivo della città». E anche negli ultimi anni in cui le numerose difficoltà generate dalla pandemia prima e dalla crisi economica poi, il teatro ha sempre continuato a svolgere il suo ruolo aggregativo. Seppure con i dovuti stop durante i periodi di lockdown. «Il teatro ha dimostrato di essere una macchina in grado di funzionare molto bene - prosegue Marasca - penso alla produzione, alla programmazione e tanto altro». A dimostrazione di ciò, l’assessore rimarca quanto il Comune abbia sempre «aumentato, di anno in anno, il bilancio sul settore cultura. Non abbiamo mai abdicato rispetto alla qualità della programmazione, dei servizi e delle persone che lavorano in questo luogo».

La visione

«Il cartellone si caratterizza per una grandissima diversificazione della proposta - spiega il direttore del Massimo Dorico, Velia Papa -. Pensiamo che il teatro debba essere inclusivo: un luogo dove la città si riunisce e si rispecchia». Con un’attenzione particolare al teatro per ragazzi che «si arricchisce di due proposte d’autore - continua Velia Papa -: la “Talpa al chiaro di Luna” con la regia e ideazione di Francesca Rattuada (spettacolo domenicale per famiglie) e “Scarpette rotte con la regia di Emma Dante. In questa stagione ci rivolgeremo ancora di più a tutte le fasce d’età».

Il cartellone

Il cartellone in abbonamento di teatro e danza propone: “Mine Vaganti” di Ferzan Ozpetek che apre la Stagione dal 3 al 6 novembre, “Contemporary Dance” di Hofesh Shecther 11 e 12 novembre, “Il mercante di Venezia” con Franco Branciaroli regia di Paolo Valerio dal 17 al 20 novembre, “Qualcuno volò sul nido del cuculo” uno spettacolo di Alessandro Gassmann dall’1 al 4 dicembre, poi ancora “Il crogiuolo” con e regia di Filippo Dini che vedremo dall’8 all’11, “Don Juan” di Aterballetto sarà in scena il 16 e 17 dicembre. Apre il nuovo anno dal 12 al 15 gennaio il testo di Edward Albee “Chi ha paura di Virginia Woolf?” con Sonia Bergamasco, Vinicio Marchioni regia di Antonio Latella, dal 2 al 5 febbraio Luca De Fusco dirige “Così è (se vi pare)” con Eros Pagni, dal 16 al 19 febbraio è la volta di “Moby Dick” alla prova regia di Elio De Capitani, dal 2 al 5 marzo “Perfetti sconosciuti” con la regia di Paolo Genovese, “Seagull Dreams” tratto da “Il Gabbiano di Cechov” con Pamela Villoresi, scritto e diretto da Irina Brook, e poi ancora la compagnia Peeping Tom con “Diptych_The missing door and the lost room” poi “La Buona Novella” con Neri Marcoré regia di Giorgio Gallione nuova produzione di Marche Teatro che debutta in prima nazionale dal 13 al 16 aprile. Tutte le info sugli spettacoli orari e le modalità di acquisto biglietti su www.marcheteatro.it.