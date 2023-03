Scalinata del Passetto, Andreoli (Lega): «I lavori sarebbero dovuti finire non iniziare adesso»

ANCONA- I lavori di riqualificazione della scalinata del Passetto finiscono sui banchi del Consiglio comunale. Il capogruppo della Lega Antonella Andreoli ha chiesto con un’interrogazione delucidazioni sul cantiere, sul funzionamento delle telecamere di sicurezza nella zona, sulla pulizia di spiaggia e scalinata in inverno. «I lavori di riqualificazione della scalinata sono stati consegnati il 2 marzo, il cantiere è stato avviato la scorsa settimana- afferma l’assessore ai Lavori Pubblici, Paolo Manarini-. Il costo complessivo dell’intervento è di un milione e mezzo di euro, il Comune ha finanziato un importo di 750mila euro. Il primo stralcio dei lavori è di 500mila euro e prevede il ripristino delle murature laterali della scalinata sud. La parte nord sarà invece libera per permettere il passaggio delle persone e rendere la spiaggia accessibile. I lavori prevedono anche un’illuminazione particolare che abbellirà la scala». Sul fronte sicurezza e pulizia spiaggia a rispondere è stato invece l’assessore alle Manutenzioni Stefano Foresi. «Abbiamo 4 telecamere nella zona attive h24 visionabili dalla Polizia Locale. In questi giorni AnconAmbiente sta provvedendo alla pulizia della spiaggia in vista dell’apertura dell’ascensore che sarà attivato per Pasqua e Pasquetta».

«Per quanto riguarda i lavori della scalinata avevo già fatto un’interrogazione nel febbraio 2021 e l’assessore Manarini aveva promesso tante belle cose- replica la consigliera Andreoli-. I 750mila euro di costo per l’intervento erano suddivisi in tre lotti tutti da 250 mila euro: il primo sarebbe partito nel 2021, il secondo nel 2022 e il terzo nel 2023. I lavori sarebbero dovuti finire invece iniziano adesso che si sta avvicinando la stagione estiva. Gli anconetani non potranno nemmeno sdraiarsi sulle scale per prednere il sole perché sono state messe delle barriere e una parte della scalinata verrà chiusa. Prendo atto anche che il Passetto in inverno è abbandonato al proprio destino. Non viene fatta la pulizia delle scale e della spiaggia, inoltre le telecamere di videosorveglianza non funzionano perché il monumento continua ad essere imbrattato dai vandali».