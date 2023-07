Lungomare di via XXIX Settembre, finalmente si vede la luce: via le transenne dopo oltre 2 anni

ANCONA- Ancora pochi mesi e l’infinito cantiere sul lungomare di via XXIX Settembre sarà finalmente concluso. Via le transenne, si potrà tornare a camminare sul lungomare, oggetto negli ultimi due anni e mezzo di continui lavori, molti dei quali fatti male e per i quali è stato necessario intervenire nuovamente. Il caos nel boulevard è stato creato dalla sovrapposizione di due cantieri: quello relativo al Bando Periferie con il rifacimento della pavimentazione, della balaustra e delle pensiline, e quello dell’illuminazione dell’ITI Waterfront. Per installare i nuovi lampioni è stato necessario demolire una parte del marciapiede. Ci sono due pali vicini, uno alto 9 metri per l’illuminazione stradale e uno, accanto, di 3 metri per l’illuminazione della passeggiata. L’intervento dovrebbe concludersi entro il mese di luglio. Le luci sono state pensate per chi guarda verso il mare e per chi viene dal mare. Il progetto della nuova illuminazione dell’ITI Waterfront, che supera il milione di euro, valorizza il fronte mare fino a Porta Pia, il Guasco, l'area portuale con suoi monumenti, con via della Loggia, via Matas etc. Per quanto riguarda la nuova pavimentazione del lungomare di via XXIX Settembre coprirà il marciapiede dalla statua di Traiano fino alla rotatoria vicino Porta Pia. In accordo con la Soprintendenza, sarà utilizzata la pietra calcarea di Trani che creerà un’unica passeggiata continua.