Ancona Comics&Games, un successo da 12mila visitatori

ANCONA- Grande successo per Ancona Comics & Games, la fiera del fumetto che lo scorso weekend ha portato alla Mole Vanvitelliana 12mila visitatori. Una due giorni, sabato 22 e domenica 23, con tanti espositori, ospiti e attrazioni. Incredibile affluenza all’Auditorium per la presenza di straordinari artisti, tra cui il doppiatore di Pietro Ubaldi e i cantanti Stefano Bersola e Letizia Turrá che, con la direzione artistica di Giorgia Vecchini, hanno fatto cantare grandi e piccoli con il musical DisneiAmo, che raccoglie i successi Disney più importanti, dal 1937 a oggi. La cantautrice Elisa Rosselli, mente delle colonne sonore del cartone animato marchigiano Winx Club, ha fatto rivivere le avventure delle fate di Alfea. E ancora. Il pianista e TikToker Edoardo Brugnoli ha fatto sognare i suoi fan con la sigle di cartoni e film ed ha accompagnato la gara cosplay. In giuria le cosplayer Hisoka, Runa Requiem, Goldfinch Cosplay, Lelly Cosplay, Shinozaki, Arne Bartowsky, Kashkiss e Kidochan Cosplay. L’ospite d’eccezione è stato l’attore e doppiatore Pino Insegno, voce di personaggi iconici come Stan Smith di American Dad! e Aragorn nella trilogia de Il Signore degli Anelli. Insegno è stato protagonista di una esilarante intervista durante la quale ha raccontato la sua esperienza nel mondo del doppiaggio ed ha ricordato i personaggi che ha interpretato ai qauli è più affezionato. Grande successo anche per il meet&greet, evento animato da associazioni del territorio come Play Life Academy, LoveCraft, La Torre Nera, GdV Ludica, La Fornace Ludica, CSI Marche, Gulliver, Palestra di Giochi Didattica Ludica, Terra Ludyca e Squadra dei Falchi GRV.

I negozi di Ancona Dadi e Mattoncini e P&C Computer hanno fatto il pieno di visitatori con l’area giochi, fornendo, dai mattoncini Lego alle postazioni gaming, un’esperienza di gioco a 360 gradi. Non è mancato lo spazio dedicato ai nostalgici con la sala giochi anni ‘80 con i cabinati originali della Rimini Arcade Bros. Tanto movimento ed entusiasmo anche nell’area Kpop, organizzata da K-POP SHOW TIME. I fan hanno voluto onorare il cantante Moonbin del gruppo ASTRO, recentemente scomparso, con un minuto di silenzio. Infine, per gli appassionati di Harry Potter c’è stata la Scuola di Magia e Stregoneria, dove non sono mancate le foto con i professori Albus Silente, Sibilla Cooman, e Pomona Sprite. Ancona Comics & Games ha goduto di talentuosi rappresentati dell’universo dei fumetti, tra cui Felinia & Ribosio, conosciuti anche come il duo Sketch & Breakfast, il disegnatore di Paperino Francesco Guerrini e l’illustratore marchigiano Francesco Masetti. Leo Ortolani, invece, è stato presente virtualmente con i suoi lavori e il manifesto della fiera. Ancona si è rivelata una città dinamica e pronta al gioco e a conferma di ciò all’Ancona Comics&Games sono stati presentati due giochi creati proprio nel capoluogo dorico: Paculojo e Carduceum_The Graduation Game. Il primo è nato dall’idea di Federico Latini e Simone Manfrini che, facendo dell’orgoglio anconetano il loro punto di forza, hanno dedicato il gioco alle grotte del Passetto di Ancona. Il secondo, invece, nasce dalla mente di Sandra Piace, conosciuta come la rapper Miss Simpatia. È un gioco da tavolo impostato sulla vita universitaria e ha una petizione aperta su Kickstarter per essere prodotto su larga scala. L’idea dell’artista anconetana, insieme ai disegni di Flora Galli e il game design di Tommaso Bianchelli, ha catturato l’interesse di molti passanti.