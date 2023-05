La comandante della Polizia Locale di Ancona si è dimessa

ANCONA- Liliana Rovaldi non è più a capo della Polizia Locale di Ancona. La comandante, in servizio nel capoluogo dorico dal 2017 su incarico dell’ex sindaca Mancinelli, ha rassegnato le dimissioni dal Comune di Jesi, dove era assunta, e da oggi è in pensione. Una scelta dettata dal fatto che il neo sindaco Daniele Silvetti ha deciso di non dare proroghe ai dirigenti a tempo determinato e così, la Rovaldi si è vista costretta a dimettersi per pensionamento in quanto, un rientro nel Comune di Jesi le avrebbe causato un danno economico. La notizia delle dimissioni della comandante è stata ben accolta dall’Ugl.

«È ufficiale! La Rovaldi ha dato le dimissioni da comandante della Polizia Locale di Ancona e noi dell'UGL accogliamo la notizia come una liberazione- dichiara Vincenzo Marino, segretario regionale UGL Polizia e Funzioni Locali Marche-. Il motivo del nostro entusiasmo? Basta ripercorrere tutte le battaglie che il nostro sindacato ha fatto in difesa degli agenti di Polizia Locale, ad esempio il diritto alla sicurezza sul posto di lavoro (basti pensare al numero di infortuni) e la dotazione di strumenti di difesa. Ricordiamo che la Polizia Locale del capoluogo di regione non è armata. E ancora, la formazione, il sistema di valutazione, la fornitura dei DPI prima e dopo il Covid, la riorganizzazione/epurazione del reparto di Polizia Giudiziaria. Infine, ricordiamo il flash mob organizzato sotto il Comando con i rappresentanti di FDI, proprio per denunciare la gestione fallimentare di un settore strategico come quello della PL. Ringraziamo il neo Sindaco che ha dimostrato, a poche ore dal suo insediamento, idee chiare e carattere deciso, ma soprattutto di dare ad Ancona la Polizia Locale che merita».