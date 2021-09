Inizio delle scuole, Cerioni: «I miei migliori auguri». E i lavori proseguono spediti

In occasione dell’inizio delle scuole il presidente della Provincia Luigi Cerioni ha inviato il suo in bocca al lupo a studenti, professori e personale. Intanto i lavori per l’edilizia scolastica proseguono spediti sulla tabella di marcia

«I migliori auguri per un buon anno scolastico, in presenza e in sicurezza, a tutta la popolazione scolastica, a tutto il corpo docente, ai giovani perché trovino la possibilità di crescere ed esprimere tutte le loro potenzialità, garanzia del loro futuro, delle loro famiglie e della comunità tutta». Questo il messaggio di augurio del Presidente della Provincia di Ancona Luigi Cerioni in occasione dell’inizio dell’anno scolastico 2021-2022.

Da oggi 15 settembre la prima campanella suonerà per 22361 studenti e studentesse (dato di maggio 2021, fonte Ufficio Scolastico Regionale) dei 24 istituti scolastici della Provincia di Ancona. In questi mesi, nonostante il periodo di pandemia Covid19, sono continuati i lavori di edilizia scolastica, con interventi ultimati e in corso. Di seguito alcuni dei lavori di edilizia scolastica della Provincia di Ancona. Si sono conclusi i lavori di miglioramento sismico delle Officine dell’IIS Volterra Elia di Ancona (€ 1.200.000,00) e si stanno ora ultimando dei lavori aggiuntivi di risanamento delle facciate non previsti nel progetto. Vengono così restituiti all’uso degli studenti laboratori e officine che costituiscono una parte fondamentale di questo Istituto. La Provincia di Ancona ha in già in programma altri interventi per questa scuola: è infatti in corso la progettazione dell’intervento di adeguamento sismico del resto dell’edificio scolastico per i cui lavori abbiamo ottenuto dal Ministero dell’Istruzione un finanziamento di € 7.727.944,88. I lavori saranno appaltati entro il 2022.

Procedono i lavori di miglioramento sismico dei corpi B e C dell’ITIS Merloni di Fabriano (€ 1.300.000,00). Anche qui è in corso la progettazione dell’intervento di adeguamento sismico del resto dell’edificio scolastico per i cui lavori la Provincia di Ancona ha ottenuto dal Ministero dell’Istruzione un finanziamento di € 2.252.000,00. I lavori saranno appaltati entro il 2022. Nel corso dell’estate sono stati realizzati dei lavori di adattamento delle aule e spazi didattici per ricavare aule idonee a garantire il distanziamento presso l’IIS Savoia Benincasa (€ 91.000,00), il Liceo Perticari di Senigallia (€ 78.000,00) e l’ITC Corinaldesi di Senigallia. Presso il Perticari è stato anche installato un impianto ascensore (€ 45.000,00)