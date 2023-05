Opportunità per il rilancio delle Marche: voci a confronto al tavolo dell’Ordine dei Commercialisti di Ancona

ANCONA- Gli strumenti per rendere più competitivo il tessuto economico produttivo marchigiano saranno al centro, venerdì 12 maggio a partire dalle 17, di una tavola rotonda all’Auditorium Orfeo Tamburi della Mole Vanvitelliana di Ancona. L’evento, promosso dall’Ordine dei Commercialisti e degli Esperti contabili (Odcec) dorici, vedrà professionisti, rappresentanti di enti e istituzioni, delle categorie, del mondo accademico e del sistema bancario confrontarsi su tutte le azioni da mettere in campo per sostenere e rilanciare il sistema imprenditoriale. Interverranno il presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli, l’assessore regionale al Bilancio Goffredo Brandoni, il presidente della Camera di Commercio Marche Gino Sabatini, il presidente dell’Istao Mario Baldassarri, il presidente di Fidipersona Paolo Silenzi, il direttore generale di Uni.Co, il Confidi delle Marche, Paolo Mariani, il presidente di Svem Andrea Santori e l’amministratore delegato di Banca Progetto Paolo Fiorentino. Modera il presidente dell’Ordine dei commercialisti ed esperti contabili di Ancona, Camillo Catana Vallemani. La tavola rotonda sarà preceduta dall’assemblea generale dell’Ordine. Seguirà un focus sulla Fondazione Salesi, per sottolineare l’impegno dell’Odcec nelle società benefit. I riflettori saranno puntati sulla Fondazione Salesi. Ad illustrare la mission della onlus la sua presidente Cinzia Cocco.