Ancona è sbarcata nella prima serata di Canale 5: in onda "I Fantastici 5" con Raoul Bova

ANCONA – Il lungo countdown è terminato ieri sera. A parecchi mesi dallo sbarco della troupe nel capoluogo la scorsa primavera, e dal bagno di folla che ha accompagnato le prime riprese, sui teleschermi ha trovato collocazione la fiction “I Fantastici 5”, che vede come protagonista Raoul Bova in una storia intrisa di sport, sentimento e rivincita. Ancona come sfondo della storia, in quella che costituisce una bellissima vetrina per la città, capace di regalare cartoline in movimento ad immortalare i luoghi più suggestivi catturati dall’occhio delle telecamere.

Lo sfondo sportivo delle vicende chiama in causa il PalaIndoor, ora PalaCasali, dove si intreccia la storia che vede Riccardo, interpretato da Raoul Bova, trasferirsi nel capoluogo dorico con le due figlie adolescenti, rientrate dopo la scomparsa dell’ex moglie nella sua vita, che era interamente dedicata all’atletica ed agli allenamenti lasciando poco spazio al resto. In Ancona, Riccardo affronterà le difficoltà dettate dalla diffidenza del gruppo di atleti paralimpici ai quali dovrà trasmettere in suoi insegnamenti per prepararli in vista dei campionati continentali. Insegnamenti non solo tecnici, ma anche di vita: dalle gratificazioni nel condividere progressi che vanno al di là della vittoria, alla lezione di come lo sport possa diventare un veicolo di felicità senza necessariamente passare attraverso l’ossessione della vittoria.

C’è Ancona che lo sorveglia, con il suo occhio vigile ed in parte critico, ma che sembra quasi riflettere lo spirito della sua gente: diffidente, quasi rustico inizialmente, ma poi in grado di schiudersi e regalare calore, generosità ed affetto. Ed aprirsi rivelando le sue bellezze: le telecamere hanno indugiato in spiaggia, alle Grotte, poi alla Cattedrale di San Ciriaco e sulla riviera del Conero, dalle parti di Numana, oltre che al Passetto, location della storia che si svilupperà fino a regalare un finale inaspettato. Le prime due puntate de “I Fantastici 5” sono state trasmesse ieri nel “prime time” di Canale 5, la serie proseguirà mercoledì prossimo, sempre in prima serata.