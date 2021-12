Festa della Venuta, residenti del quartiere e assessori uniti intorno al fuoco

Molti degli abitanti del Q2 si sono riuniti ieri attorno al fuoco della Venuta, «in primis – racconta Melanie Bolognini a nome di tutti gli organizzatori - per salutare le persone che se ne sono andate quest'anno, ma anche per continuare il progetto di pulizia del quartiere, ancora in corso, curato dai nostri due più grandi esempi Roberto e Francesco o, meglio, Bobo e Fra, sempre presenti, che si sono letteralmente buttati in mezzo ai rovi per allestire un piccolo presepe sulla terra, e dare spazio anche a una bambola proveniente dalla cultura messicana, simbolo dell’accoglienza verso tutte le cultura».

Dopo l’inaugurazione del campetto di via Maestri del Lavoro avvenuta l’estate scorsa con tanti abitanti del quartiere, il sindaco Valeria Mancinelli ha espresso nel suo profilo Facebook la soddisfazione per il bel momento organizzato l’8 dicembre: «Quando un campetto aiuta a fare comunità: sono felice perché l’impegno di tutti, giovani e adulti, continua pieno di idee e di iniziative. E’ stato un momento di festa e di incontro tra le persone, che sono una bella comunità. Grazie a Melanie, Bobo e Fra per esserci ogni giorno, grazie a tutti quelli che ci credono. Con voi ci siamo anche noi. Bravi». Nel corso del pomeriggio si sono uniti alla festa gli assessori Stefano Foresi e Andrea Guidotti, che insieme con il sindaco avevano inaugurato il campetto e avevano potuto apprezzare il progetto di ripulitura del quartiere messo in atto dagli stessi abitanti. «E’ stato emozionante – ha detto Foresi – vedere quanti passi avanti sono stati fatti ed è veramente positiva questa unione che si è creata». «Ogni risultato raggiunto qui – afferma l’assessore Guidotti – è un traguardo importante da tutelare e da difendere, per consegnare al quartiere, e soprattutto ai più giovani e ai più piccoli, uno spazio sempre più vivibile, accogliente e sicuro. Gli abitanti ne sono i primi custodi».

Abitanti che hanno a cuore molti progetti, piccoli e grandi: l'illuminazione «per tenerci tutti insieme, ancora qualche ora dopo il calar del sole, per far continuare i bimbi a giocare; una sede per mantenere il quartiere vivo e pronto ai cambiamenti e al miglioramento ambientale, urbano e sociale; fermare i gesti incivili di chi continua a scambiare i luoghi comuni per una discarica». «Su queste richieste – ha detto l’assessore alle Manutenzioni Foresi – siamo impegnati a dare la nostra risposta, a partire dalla tutela e dalla pulizia degli spazi comuni, con particolare riferimento all’abbandono dei rifiuti ingombranti».