Emergenza Ucraina, in questura c'è uno spazio dedicato ai bambini

ANCONA - Uno spazio per leggere, disegnare e colorare album: la questura di Ancona ha pensato ad un angolo dedicato ai bambini che, mentre attendono gli adulti che sbrigano le pratiche per il soggiorno, possono distrarsi per qualche momento. Così, in seguito all'emergenza della guerra in Ucraina, gli uffici di via Gervasoni si sono attrezzati con uno spazio pensato per i piccoli.

«Questa - si legge nella nota - è l’accoglienza che la Questura di Ancona vuole riservare ai bambini che hanno la necessità di passare per motivi burocratici presso i propri Uffici, affinchè il tempo di attesa possa trascorrere velocemente ed in modo piacevole, sotto la vigilanza dei genitori e degli accompagnatori».