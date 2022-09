Il nuovo “Del Conero” biancorosso prende forma: curva pronta con il Montevarchi?

ANCONA- Proseguono spediti i lavori al Del Conero legati ai nuovi seggiolini che sostituiranno quelli precedenti in curva nord e curva sud. L’entità dell’opera, appaltata per un valore di 230mila euro, porterà a seimila sedute “colorate” (biancorosse) per quel che concerne le due curve e per le centoventi nuove postazioni di tribuna Vip. L’obiettivo, confermato anche nell’intervento dell’amministratore delegato Roberta Nocelli sulle frequenze di Radio Tua (house organ del club), è quello di avere la Nord completata per la sfida tra Ancona e Montevarchi in programma domenica 2 ottobre alle 14.30.

Dopo il Montevarchi, i dorici avranno un altro impegno casalingo. Nello specifico, mercoledì 5 ottobre alle 14.30, la truppa di Gianluca Colavitto scenderà in campo in Coppa Italia contro il Rimini degli ex Delcarro, Sereni e Tofanari (la vincente affronterà, in casa, il 3 novembre chi la spunterà tra Cesena e Fermana) per poi dedicarsi al big match del 9 ottobre (17.30) sul campo della Reggiana.