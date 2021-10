Degrado al parco della Verbena

Il gruppo "Amici del Parco della Verbena" segnala ad Ancona Today uno stato di degrado della zona. Il grido d'allarme dei residenti.

Ancora una volta dobbiamo constatare con tristezza come il parco Verbena venga lasciato fuori da ogni opera di riqualificazione o sistemazione. Un anno fa fu avvisato il Comune che un gioco per bambini (nello specifico l’altalena) si era rovinata in un punto e questo, invece che sistemarla, ha preferito toglierla definitivamente, così da non avere alcuna responsabilità su eventuali infortuni.

E' proprio questa la mentalità con cui il Comune ha sempre agito nei confronti del parco Verbena, lavarsi le mani e stare al sicuro da qualsiasi possibile situazione che potesse generare danni da richiedere al comune stesso. Nel campo da calcio a 5, ormai diventato una pattumiera a cielo aperto (e qui la responsabilità sta all’inciviltà dei cittadini), c’è una porta da gioco che non ha più sostegno e sta in piedi per miracolo appoggiata alla rete; più volte i tecnici sono venuti e l’unica cosa che hanno fatto è stata mettere un cartello con divieto d’accesso e mettere i lucchetti agli ingressi. Da tre anni sentiamo la storia che il campo deve essere rifatto mentre continua ad essere un pericolo quotidiano per tutti i ragazzini che entrano comunque, dato che la porta è facilmente superabile, oltre che un indecente spettacolo per chi ci passa quotidianamente.

E pensare che c’è anche una scuola materna, dove magari i genitori vorrebbero potersi fermare a far fare ai propri figli qualche gioco dopo scuola, invece sono costretti a scappare perché i due scivoli rimasti sono fatiscenti e pericolosi. Tanti sono gli articoli dove sindaco ed assessore si gonfiano il petto per le riqualificazioni fatte, evidentemente al Verbena siamo sfortunati perché nonostante tante promesse, tante visite ispettive per vedere il parco e altro, le parole non hanno mai trovato riscontro nei fatti e il risultato è che il parco è ormai quasi inusufruibile.