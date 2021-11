Degrado, non solo via Torresi: «Esistono zone della città prive di ogni considerazione»

Via Torresi ma non solo. Il problema del degrado, e dei relativi interventi necessari, sembrerebbe investire anche altre zone di Ancona. La denuncia arriva dal consigliere comunale di Forza Italia Daniele Berardinelli che partendo proprio da via Torresi ha esteso il suo discorso:

«Dalla rabbia che leggo sui social e vedo in giro, ho l’idea che ci siano delle zone di Ancona completamente abbandonate a sé stesse, prive di ogni considerazione. E, di conseguenza, tanti cittadini sono disturbati da questa situazione. In via Torresi hanno avuto la forza di radunarsi e sicuramente si faranno sentire nei prossimi mesi».

E proprio su questo, Berardinelli non lascia spazio a interpretazioni: «Il discorso è sempre lo stesso, l’assessore alle Manutenzioni Stefano Foresi ha tante cose da fare, dice a tutti di sì ma non riesce a seguirle perché non abbiamo un’organizzazione comunale che ci permette di star dietro ai cittadini nelle loro segnalazioni. Tra l’altro, quanto fatto con la sistemazione del marciapiede è particolare. Di fatto è stato rattoppato e non si può agire così, certe cose vanno sistemate con grazia».