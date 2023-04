Porto aperto alle auto per alleggerire il traffico, Ballanti (Ancona Protagonista): «L'idea della Simonella è bizzarra»

ANCONA- L’idea avanzata dalla candidata sindaco del centrosinistra Ida Simonella di portare la linea doganale all'altezza delle reti per spostare parte della viabilità cittadina sotto il porto e, con apposita struttura, collegarla con il lungomare Vanvitelli per liberare via della Loggia e il Guasco dal traffico, non piace affatto a Daniele Ballanti, candidato consigliere della lista Ancona Protagonista per Daniele Silvetti sindaco. «La via di uscita indicata da Simonella al problema dell'enorme afflusso di auto e ingorghi in Piazzale Duomo? Far transitare le auto nel porto, fino Porta Santa Maria e salire in Piazza Dante con un raccordo (una vecchia brutta idea). Ciò è semplicistico e denota una mancanza di visione e di rispetto per la storia della città. Storia che certamente l'attuale (dal 2013) Assessore al Porto non conosce- spiega Ballanti-. Quei luoghi dove la Simonella stenderebbe strisce di asfalto con auto e smog sono un cimitero all'aperto causato dai bombardamenti del 1943: migliaia di morti, una fitta rete di stradine, vicoli, chiese, palazzi sul bordo dei moli e del mare, senza distinzione città e porto. Nel dopoguerra il porto è stato separato da ciò che restava del centro storico e le mura che sorreggono il Lungomare Vanvitelli sono state costruite sopra i palazzi».

Il candidato consigliere di Ancona protagonista afferma anche che «oggi, mentre si cercano soluzioni per restituire il porto storico alla città, arriva la bizzarra idea di Simonella di degradare ulteriormente il porto destinando parte di esso a sede stradale, separandolo ulteriormente dal nucleo storico... Un'offesa alla nostra storia e cultura, oltre che all'ambiente! I centri storici vanno tutelati, restituiti ai residenti, protetti con ZTL. Ai cittadini e ai turisti che vanno al Duomo, per visite o funzioni, va offerta la possibilità di parcheggiare, ad esempio al parcheggio Archi, e salire al Guasco con corse bus linea 11 potenziate nel tratto Archi-Duomo. Non è difficile mutuare buone pratiche italiane ed europee. Quando noi, ad iniziare dal candidato sindaco Daniele Silvetti, parliamo di mobilità sostenibile, cultura, identità, intendiamo proprio questo: Ancona va rispettata ed amata con idee sane. La nuova storia per la Città può essere solo una nuova visione e una nuova squadra, non le soluzioni bizzarre e poco rispettose della cultura, identità storica e ambiente propinata da chi in 10 anni avrebbe potuto già fare e non ha fatto!».